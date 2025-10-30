Набиуллина развеяла миф о «спасительности» льготных кредитов

Бесконтрольное расширение льготного кредитования может нанести вред экономике и загнать ее в тупик, заявила на пленарном заседании Государственной Думы РФ глава Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, такой подход лишь усилит инфляционное давление, вынуждая регулятора повышать ключевую ставку для сдерживания цен.

Чем больше льготного кредита, тем выше будет ключевая ставка, чтобы баланс сошелся и инфляция не разгонялась, — сказала она.

Глава ЦБ привела данные: с 2020 года около 20% банковского финансирования экономики (15 трлн рублей) приходилось на льготные кредиты. По мнению Набиуллиной, в условиях высоких ставок бизнесу стоит активнее использовать фондовый рынок.

Ранее стало известно, что с 1 февраля 2026 года изменятся правила предоставления семейной ипотеки. Будет запрещено оформление двух раздельных льготных кредитов на супругов, которые теперь должны выступать созаемщиками по одному договору. Исключение составят ситуации, когда один из супругов не имеет российского гражданства.

Заместитель председателя правления Сбербанка Тарас Скворцов выразил мнение, что корректировка условий программы семейной ипотеки способна негативно отразиться на динамике выдачи льготных кредитов. Он уточнил, что банк ожидал возможного сокращения размера субсидии с ноября 2025 года, однако Минфин согласился отложить данное решение на начало следующего года.