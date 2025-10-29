Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
29 октября 2025 в 10:24

Стало известно, получится ли обойти ограничения по семейным кредитам

Риелтор Ефремова: обход ограничений по кредитам грозит юридическими проблемами

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Обход установленных ограничений по кредитам может повлечь за собой юридические последствия, заявила NEWS.ru эксперт по недвижимости Ольга Ефремова. По ее словам, в первую очередь это грозит существенным увеличением процентной ставки.

С 1 февраля 2026 года вступят в силу изменения в программе «Семейная ипотека» — супруги в кредитном договоре обязательно будут идти как созаемщики. Это исключает возможность взять две семейные ипотеки на семью. В этой связи стоит упомянуть про последствия обхода нового изменения — фиктивные разводы. В этом случае каждый из бывших супругов может оформить кредит на себя, не привлекая другого в созаемщики и не учитывая его доходы, ведь достаточно иметь свидетельство о рождении ребенка. Это может привести к юридическим проблемам, — предупредила Ефремова.

Она подчеркнула, что определить, приобреталась ли квартира для личного пользования или в качестве инвестиционного объекта, достаточно просто. По словам риелтора, при выявлении неправомерного использования права на льготное кредитование ипотечная ставка повышается до рыночного уровня.

Напомню, сейчас можно оформить одну льготную семейную ипотеку под 6% — одну на супруга и вторую на супругу, если в семье есть дети до шести лет включительно. Если вы планировали и откладывали приобретение недвижимости по семейной ипотеке, то необходимо оформить ее до февраля 2026 года. Главное, чтобы со вступлением закона в силу ставка на семью с одним ребенком с 6% не повысилась до 12%, — заключила Ефремова.

Ранее заместитель председателя правления Сбербанка Тарас Скворцов заявил, что изменения в условиях семейной ипотеки могут снизить темпы выдачи льготных кредитов. По его словам, банк ожидал, что размер субсидии сократят с ноября 2025 года, однако Минфин согласился отложить это решение до начала следующего года.

ипотеки
кредиты
семьи
недвижимоcть
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт объяснил главную разницу между «Орешником» и «Буревестником»
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 29 октября: где сбои в РФ
Идеален к чаю: готовим заливной пирог с капустой — быстрый рецепт
«План для достижения победы»: на Западе сообщили Киеву неприятные новости
«Это ребячество»: Карлсон раскритиковал страны Запада за позицию по Крыму
Поклонская высказалась о секспросвете для первоклассников
Погода в Москве в среду, 29 октября: в столице ударят трескучие морозы?
В России наступил «вейповый голод»
Во Франции пытаются разобраться в менталитете россиян
Совфед поддержал закон о круглогодичном призыве
Православным дали советы, как провести Дмитриевскую родительскую субботу
«Уничтожено полностью»: россиянин раскрыл последствия урагана на Ямайке
Стало известно о новой жертве фигуранта дела Ларисы Долиной
Подростки устроили ДТП на чужой машине и попытались скрыться
Раскрыто число сбитых в Орловской области «ночных» БПЛА
В одном регионе России запретили продавать энергетики по ночам
Союзник США в Азии стал отдаляться от НАТО
Медведчук раскрыл, как Зеленский может спасти окруженных солдат ВСУ
В ФТС описали ситуацию с очередями из фур на границе России и Казахстана
Российские регионы могут получить право на жесткие меры против никотина
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.