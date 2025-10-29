Стало известно, получится ли обойти ограничения по семейным кредитам

Обход установленных ограничений по кредитам может повлечь за собой юридические последствия, заявила NEWS.ru эксперт по недвижимости Ольга Ефремова. По ее словам, в первую очередь это грозит существенным увеличением процентной ставки.

С 1 февраля 2026 года вступят в силу изменения в программе «Семейная ипотека» — супруги в кредитном договоре обязательно будут идти как созаемщики. Это исключает возможность взять две семейные ипотеки на семью. В этой связи стоит упомянуть про последствия обхода нового изменения — фиктивные разводы. В этом случае каждый из бывших супругов может оформить кредит на себя, не привлекая другого в созаемщики и не учитывая его доходы, ведь достаточно иметь свидетельство о рождении ребенка. Это может привести к юридическим проблемам, — предупредила Ефремова.

Она подчеркнула, что определить, приобреталась ли квартира для личного пользования или в качестве инвестиционного объекта, достаточно просто. По словам риелтора, при выявлении неправомерного использования права на льготное кредитование ипотечная ставка повышается до рыночного уровня.

Напомню, сейчас можно оформить одну льготную семейную ипотеку под 6% — одну на супруга и вторую на супругу, если в семье есть дети до шести лет включительно. Если вы планировали и откладывали приобретение недвижимости по семейной ипотеке, то необходимо оформить ее до февраля 2026 года. Главное, чтобы со вступлением закона в силу ставка на семью с одним ребенком с 6% не повысилась до 12%, — заключила Ефремова.

Ранее заместитель председателя правления Сбербанка Тарас Скворцов заявил, что изменения в условиях семейной ипотеки могут снизить темпы выдачи льготных кредитов. По его словам, банк ожидал, что размер субсидии сократят с ноября 2025 года, однако Минфин согласился отложить это решение до начала следующего года.