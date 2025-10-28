В Сбербанке озвучили последствия изменения программы семейной ипотеки

Корректировка условий программы семейной ипотеки способна негативно отразиться на динамике выдачи льготных кредитов, сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Тарас Скворцов в ходе телефонной конференции. Он уточнил, что банк ожидал возможного сокращения размера субсидии с ноября 2025 года, однако Минфин согласился отложить данное решение на начало следующего года, передает ТАСС.

Повлияет ли это негативно на динамику выдачи ипотеки? С большой вероятностью да. Будет зависеть еще от того, какой уровень ставок будет в целом по средствам клиентов и по какой ставке будут привлекать банки средства клиентов, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что с 1 февраля 2026 года изменятся правила предоставления семейной ипотеки. Будет запрещено оформление двух раздельных льготных кредитов на супругов, которые теперь должны выступать созаемщиками по одному договору. Исключение составят ситуации, когда один из супругов не имеет российского гражданства.

Кроме того, депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что супруги должны выступать созаемщиками по семейной ипотеке, поскольку программа создана именно для них. Парламентарий подчеркнул, что государство, субсидирующее льготное кредитование, вправе знать цели использования бюджетных средств.