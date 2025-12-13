Минфин отреагировал на идею расширить семейную ипотеку на вторичное жилье Чебесков: расширение семейной ипотеки на вторичное жилье приведет к росту цен

Расширение программы семейной ипотеки на весь вторичный рынок жилья в России приведет к резкому повышению спроса, заявил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. По его словам, высокий спрос неизбежно обернется ростом цен на недвижимость и снижением доступности жилья для граждан, передает РИА Новости.

Распространение действия программы на вторичный рынок жилья на всей территории РФ может привести к росту объема выдачи льготных ипотечных кредитов, а следовательно, к существенному повышению спроса. В результате могут увеличиться цены на недвижимость, что снизит доступность жилья для граждан, — отметил Чебесков.

Ранее президент Российской гильдии риелторов Артемий Шурыгин заявлял, что цены на рынке многоквартирного жилья в России движутся в разных направлениях. По его словам, в третьем квартале зафиксирован рост стоимости в 12 городах, снижение — в восьми, а в 23 населенных пунктах цены остались на прежнем уровне.

До этого риелтор Регина Дыдалина объяснила, что покупка квартиры в новостройке сопряжена с дополнительными расходами, которые могут увеличить заявленную стоимость на 5–10%. Основные риски переплаты связаны с приобретением жилья в ипотеку.