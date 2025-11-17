Семейную ипотеку могут начать выдавать на «вторичку»

В Госдуме предложили распространить действие льготной программы семейной ипотеки на покупку вторичного жилья, передают «Известия». Это предложение связано с жалобами россиян на отсутствие доступного жилья.

В настоящее время семейную ипотеку под 6% можно оформить на покупку вторичного жилья в 901 городе России. Однако, несмотря на это, выбор новостроек остается ограниченным. При этом разрыв в стоимости строящихся и готовых квартир стремительно увеличивается и уже достиг более 60% в пользу первых.

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий обратил внимание на то, что в городах, где льготные кредиты на покупку жилья не распространяются на вторичный рынок недвижимости, семьям приходится сталкиваться с высокой процентной ставкой в 21%. В связи с этим депутатский корпус планирует обратиться к правительству с инициативой расширить список городов, где можно оформить ипотеку на выгодных условиях. Инициативу уже поддержали депутаты от ЛДПР и КПРФ.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков анонсировал возможное принятие закона о дифференцированной ставке по семейной ипотеке до конца 2025 года. Согласно предложенным планам, ставку могут повысить до 10–12% для семей с одним ребенком, оставить на уровне 6% для семей с двумя детьми и снизить до 4% для семей с тремя детьми. Обсуждаются ставки 4%, 6%, 10% и 12%.