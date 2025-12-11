Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 11:08

Названы города, из которых поступает больше всего вопросов на прямую линию

Жители Москвы и Петербурга направляют больше всего вопросов на прямую линию

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Жители Москвы и Санкт-Петербурга чаще других направляют вопросы на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщила в эфире канала «Россия 24» эксперт по искусственному интеллекту Сбербанка Диана Злобина. Она отметила, что с 4 декабря было принято 832 338 обращений от россиян.

Мы можем увидеть топ самых активных регионов, которые чаще отправляют обращения в программу «Итоги года с Владимиром Путиным». На первом месте расположилась Москва, далее — Санкт-Петербург, — сказала Злобина.

Эксперт добавила, что среди разных возрастных групп больше всего вопросов отправляют граждане старше 56 лет. Вслед за ними идут россияне от 36 до 55 лет.

Ранее сообщалось, что россияне прислали на прямую линию с Владимиром Путиным, которая пройдет 19 декабря, более 700 тыс. обращений. Согласно статистике, большую часть вопросов задали женщины. Кроме того, лидирующую позицию среди всех обращений занимает социальная сфера.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что редакторские группы предстоящей прямой линии вкупе с нейросетью GigaChat отлично справляются с поступающими запросами. Он отметил, что так обрабатывается 100% заявок.

Россия
Сбербанк
прямая линия
Владимир Путин
вопросы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США захотели создать альтернативу G7 и намекнули на забвение Европы
Генерал ответил, кто на самом деле может запускать дроны на Москву
В прокуратуре раскрыли причину взрыва в ПНИПУ
Стоматолог предупредила, чем грозит привычка грызть семечки
Известный футболист перестал общаться с дочерью из-за алиментов
На Ямале пройдет пересмотр дела об использовании труда осужденных
Появились кадры взятия Красногорского российскими военными
Россияне стали чаще покупать люксовые автомобили
Лавров оценил искренность Трампа в решении украинского кризиса
Прокуратура требует возбудить дело в отношении бывшего лидера панк-группы
Кологривый откровенно рассказал о своем опыте депрессии
Лавров раскрыл, чему посвящены текущие переговоры с США
Лавров назвал истинную цель всех спекуляций по Украине
В МИД России связали внимание Запада к Украине с палестинской проблемой
Врач развеяла мифы об очистке печени
Появилась информация о погибших при взрыве в Пермском университете
Поддубный показал, как работают ВС России возле Гуляйполя
В США раскрыли новые детали о захваченном у берегов Венесуэлы танкере
Россиянка в качестве «ответчиков» в суде выбрала чаек
Вирусолог оценил вероятность начала эпидемии гриппа А в России
Дальше
Самое популярное
Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки
Общество

Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему
Общество

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.