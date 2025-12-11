Названы города, из которых поступает больше всего вопросов на прямую линию

Жители Москвы и Санкт-Петербурга чаще других направляют вопросы на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщила в эфире канала «Россия 24» эксперт по искусственному интеллекту Сбербанка Диана Злобина. Она отметила, что с 4 декабря было принято 832 338 обращений от россиян.

Мы можем увидеть топ самых активных регионов, которые чаще отправляют обращения в программу «Итоги года с Владимиром Путиным». На первом месте расположилась Москва, далее — Санкт-Петербург, — сказала Злобина.

Эксперт добавила, что среди разных возрастных групп больше всего вопросов отправляют граждане старше 56 лет. Вслед за ними идут россияне от 36 до 55 лет.

Ранее сообщалось, что россияне прислали на прямую линию с Владимиром Путиным, которая пройдет 19 декабря, более 700 тыс. обращений. Согласно статистике, большую часть вопросов задали женщины. Кроме того, лидирующую позицию среди всех обращений занимает социальная сфера.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что редакторские группы предстоящей прямой линии вкупе с нейросетью GigaChat отлично справляются с поступающими запросами. Он отметил, что так обрабатывается 100% заявок.