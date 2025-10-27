Россиянам рассказали о важном изменении в программе семейной ипотеки Минфин России запретит оформлять две льготные ипотеки на одну семью

Министерство финансов России изменит с 1 февраля 2026 года правила предоставления семейной ипотеки, запретив оформление двух отдельных льготных кредитов на супругов, следует из решения ведомства. Согласно новым условиям, оба супруга будут выступать созаемщиками по одному кредитному договору, за исключением случаев, когда один из них не является гражданином РФ, передает РИА Новости.

По кредитным договорам или дополнительным соглашениям о рефинансировании, заключенным с 1 февраля 2026 г. (включительно), супруг (супруга) заемщика — гражданина Российской Федерации <…> и состоящего в браке, включается в состав заемщиков (солидарных заемщиков) по кредиту (займу), за исключением случаев, если супруг (супруга) такого заемщика имеет гражданство отличное от гражданства Российской Федерации, — говорится в документе.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики заявила, что программа семейной ипотеки фактически превращается в «столичную». По ее словам, свыше половины всех льготных кредитов в рамках данной программы оформляется в Москве и Санкт-Петербурге.

Кроме того, депутат Госдумы, руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выступил с инициативой снижения ипотечной ставки до 2% для семей, имеющих трех и более детей. Он также предложил установить процентную ставку на уровне 4% для родителей двух несовершеннолетних.