Матвиенко рассказала об одном нюансе семейной ипотеки

Семейная ипотека превращается в «столичную ипотеку», заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики. По ее словам, более половины этих льготных кредитов приходится на Москву и Петербург.

При внимательном рассмотрении оказывается, что семейная ипотека сегодня превращается в столичную ипотеку, потому что более половины этих льготных кредитов, предназначенных для повышения рождаемости, приходится на Москву, Санкт-Петербург, Московскую и Ленинградскую области, — сказала она.

Она отметила, что считает целесообразным усовершенствовать данный инструмент. По ее словам, назрела необходимость создания условий, позволяющих семьям с детьми улучшать жилищные условия в тех регионах, где они фактически проживают. Дополнительно Матвиенко предложила дифференцировать процентную ставку семейной ипотеки в зависимости от числа детей в семье таким образом, чтобы с увеличением количества детей она снижалась.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко сообщил, что с 1 июля 2026 года россияне смогут дистанционно покупать, продавать или оформлять ипотеку, используя биометрию. Для этого достаточно будет подтвердить личность с помощью скана лица или отпечатка пальца.