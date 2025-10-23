Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 октября 2025 в 19:49

Матвиенко рассказала об одном нюансе семейной ипотеки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Семейная ипотека превращается в «столичную ипотеку», заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики. По ее словам, более половины этих льготных кредитов приходится на Москву и Петербург.

При внимательном рассмотрении оказывается, что семейная ипотека сегодня превращается в столичную ипотеку, потому что более половины этих льготных кредитов, предназначенных для повышения рождаемости, приходится на Москву, Санкт-Петербург, Московскую и Ленинградскую области, — сказала она.

Она отметила, что считает целесообразным усовершенствовать данный инструмент. По ее словам, назрела необходимость создания условий, позволяющих семьям с детьми улучшать жилищные условия в тех регионах, где они фактически проживают. Дополнительно Матвиенко предложила дифференцировать процентную ставку семейной ипотеки в зависимости от числа детей в семье таким образом, чтобы с увеличением количества детей она снижалась.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко сообщил, что с 1 июля 2026 года россияне смогут дистанционно покупать, продавать или оформлять ипотеку, используя биометрию. Для этого достаточно будет подтвердить личность с помощью скана лица или отпечатка пальца.

Самое популярное
Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Нежная творожная запеканка без муки с манкой: легкий и вкусный десерт
Семья и жизнь

Нежная творожная запеканка без муки с манкой: легкий и вкусный десерт

В работе популярного мессенджера произошел масштабный сбой
Общество

В работе популярного мессенджера произошел масштабный сбой

