В Госдуме рассказали о новом способе покупки квартир Депутат Аксененко: сделки с жильем разрешат заключать с помощью биометрии

Совершать сделки с недвижимостью вскоре станет проще и безопаснее, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. С 1 июля 2026 года россияне смогут дистанционно покупать, продавать или оформлять ипотеку, используя биометрию. Для этого достаточно будет подтвердить личность с помощью скана лица или отпечатка пальца.

Нововведение позволит полностью отказаться от обязательного визита в МФЦ для удаленного оформления документов, продолжил депутат. Инициатива упростит процесс, особенно для тех, кто работает удаленно или живет в отдаленных регионах. В систему будут вовлечены все участники рынка: от покупателей и продавцов до риэлторов и нотариусов.

Аксененко подчеркнул, что биометрия позволит повысить уровень безопасности и снизит риск подделки документов и мошенничества. Помимо этого, система исключит ошибки в идентификации участников сделки.

Биометрические данные — это уникальная и необновляемая информация, которая в течение всей жизни человека неизменна, — подчеркнул депутат.

Несмотря на вступление в силу новой нормы, способ подтверждения личности с помощью биометрии будет добровольным. Россияне, которые по разным причинам не захотят использовать эту методику, смогут совершать сделки привычным способом.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе заработала новая биометрическая система контроля въезда и выезда EES заработала. Она не будет считывать биометрические данные из загранпаспорта, а будет фиксировать их напрямую.