Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
17 октября 2025 в 05:24

В Госдуме рассказали о новом способе покупки квартир

Депутат Аксененко: сделки с жильем разрешат заключать с помощью биометрии

Фото: Aloisio Mauricio/Keystone Press Agency/Global Look Press

Совершать сделки с недвижимостью вскоре станет проще и безопаснее, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. С 1 июля 2026 года россияне смогут дистанционно покупать, продавать или оформлять ипотеку, используя биометрию. Для этого достаточно будет подтвердить личность с помощью скана лица или отпечатка пальца.

Нововведение позволит полностью отказаться от обязательного визита в МФЦ для удаленного оформления документов, продолжил депутат. Инициатива упростит процесс, особенно для тех, кто работает удаленно или живет в отдаленных регионах. В систему будут вовлечены все участники рынка: от покупателей и продавцов до риэлторов и нотариусов.

Аксененко подчеркнул, что биометрия позволит повысить уровень безопасности и снизит риск подделки документов и мошенничества. Помимо этого, система исключит ошибки в идентификации участников сделки.

Биометрические данные — это уникальная и необновляемая информация, которая в течение всей жизни человека неизменна, — подчеркнул депутат.

Несмотря на вступление в силу новой нормы, способ подтверждения личности с помощью биометрии будет добровольным. Россияне, которые по разным причинам не захотят использовать эту методику, смогут совершать сделки привычным способом.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе заработала новая биометрическая система контроля въезда и выезда EES заработала. Она не будет считывать биометрические данные из загранпаспорта, а будет фиксировать их напрямую.

биометрия
Госдума
недвижимоcть
сделки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Назван самый беспроигрышный способ предотвратить удар Tomahawk по РФ
Собчак обвинила бывшую коллегу по «Дому-2» в трусости
Сон о рождении девочки: новые начинания и личные перемены
Критика «Бригады», молчание об СВО, осуждение россиян: куда пропал Майков
Системы ПВО начали громить дроны в одном из прибрежных городов РФ
В Госдуме рассказали о новом способе покупки квартир
«Коварство»: врач назвала неочевидные симптомы гепатита C
Россияне перечислили 100 лучших новостей десятилетия
Имущество экс-руководителей известной в Приморье компании арестовали
Личная жизнь, «война» с Кадышевой, слова об СВО: как живет Надежда Бабкина
Миллионные гонорары и русофобия. Брыльска продала РФ, которая ее кормила
Россиянам ответили, чем грозит появление на детской площадке с собакой
«Тон иной»: в США оценили, как изменился Трамп в общении с Путиным
Заявление Трампа после разговора с Путиным шокировало Зеленского
Работодателей предупредили о неприятностях от сотрудников, врущих в резюме
Пугачева может остаться без пенсионных доплат в России
Очевидцы рассказали о работе ПВО над Сочи
Как обезопасить себя при продаже квартиры: 10 полезных советов юриста
Силуанов раскрыл экономические тенденции в России
Стало известно, как бойцы ВСУ своей болтливостью сдали собственные позиции
Дальше
Самое популярное
Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября
Регионы

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник
Общество

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще
Общество

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.