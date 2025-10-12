Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 октября 2025 в 13:45

Биометрическая система будет контролировать въезд украинцев в Европу

В ЕС заработала биометрическая система контроля въезда и выезда EES

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Запущенная Евросоюзом новая биометрическая система контроля въезда и выезда EES заработала, передает пресс-служба МИД Украины. Она не будет считывать биометрические данные из загранпаспорта, а будет фиксировать их напрямую.

По данным ведомства, имеющие статус временной защиты в ЕС граждане Украины, владельцы вида на жительство и владельцы долгосрочных виз могут не регистрироваться в системе. Таким образом, даты въезда и выезда будут фиксироваться на автоматической основе, биометрические данные будут сохраняться в течение трех лет, во время регулярных поездок повторно отпечатки пальцев сдавать не нужно.

Ранее опрос исследовательского института IFO показал, что менее 50% граждан Украины готовы вернуться домой. В частности, при «самом оптимистичном сценарии» почти каждый второй беженец (47%) был бы готов вернуться в страну. Речь идет о возвращении государства к границам 1991 года, предоставлении гарантий безопасности на фоне вступления в Североатлантический альянс, борьбе с коррумпированностью чиновников, наличии перспективы вступления в ЕС. В исследовании задействовали 2543 беженца из 30 европейских стран.

