Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
17 октября 2025 в 06:54

ВСУ создали сложную систему обороны у одного из сел в ДНР

Минобороны РФ: украинские силы создали многоуровневую оборону в Новопавловке ДНР

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Вооруженные силы Украины оборудовали в Новопавловке сложную систему оборонительных сооружений, указала пресс-служба Министерства обороны РФ. Многоуровневая система защиты включала различные инженерные заграждения и укрепления.

Как сообщает военное ведомство, перед началом операции российские подразделения провели тщательную разведку местности. Оборонительные рубежи противника включали минно-взрывные заграждения, железобетонные укрепления, противотанковые рвы и разветвленную сеть подземных коммуникаций. Операция началась со скрытного проникновения малых групп на окраины населенного пункта в ночное время.

Бойцам приходилось действовать в непосредственной близости от позиций ВСУ, сохраняя позиции в течение нескольких суток. Применялись специальные тактические приемы: артиллерийские удары наносились по смежным участкам с целью вынудить противника укрыться. В эти моменты штурмовые группы осуществляли продвижение вперед.

Официальное сообщение об освобождении Новопавловки в Донецкой Народной Республике поступило от Министерства обороны России 15 октября. Проведенная операция демонстрирует сложность боевых задач, решаемых российскими подразделениями при штурме хорошо укрепленных позиций противника.

Минобороны
ДНР
оборона
системы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские силы «держат марку» вдоль реки Лиман в Харьковской области
Где оставить машину в Красноярске: безопасно и без проблем
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 17 октября
Стало известно, что Путин сказал Трампу по поводу поставок Tomahawk Украине
Столкновение машин в Челябинске привело к госпитализации четырех человек
Россиянам объяснили, сколько пенсионных баллов даст стотысячная зарплата
Атака БПЛА отражена в Ростовской области
Раскрыты главные отличия православных школ от светских
Трамп накормит Зеленского в Белом доме и улетит во Флориду
Сорвали попытку ВСУ пересечь границу: успехи ВС РФ к утру 17 октября
«Процент снизился»: в России увидели нежелание наемников вступать в ВСУ
ВСУ создали сложную систему обороны у одного из сел в ДНР
Российский штурмовик героически спас собаку из-под обломков дома
«Надо их сбивать»: возможный премьер Британии поделился планами на РФ
Награда от Путина, СВО, смерть родных на Украине: как живет Маршал
Составлен список продуктов-спасателей, которые заменят аптечку
Дачникам объяснили, как без лишних хлопот укрепить деревянный забор
Два города в европейской части России закрыли аэропорты
Самая вкусная баклажанная икра на зиму своими руками! Просто и быстро
К чему снится чужая свадьба: что предвещает мужчине и женщине
Дальше
Самое популярное
Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября
Регионы

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник
Общество

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще
Общество

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.