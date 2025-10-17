ВСУ создали сложную систему обороны у одного из сел в ДНР

Вооруженные силы Украины оборудовали в Новопавловке сложную систему оборонительных сооружений, указала пресс-служба Министерства обороны РФ. Многоуровневая система защиты включала различные инженерные заграждения и укрепления.

Как сообщает военное ведомство, перед началом операции российские подразделения провели тщательную разведку местности. Оборонительные рубежи противника включали минно-взрывные заграждения, железобетонные укрепления, противотанковые рвы и разветвленную сеть подземных коммуникаций. Операция началась со скрытного проникновения малых групп на окраины населенного пункта в ночное время.

Бойцам приходилось действовать в непосредственной близости от позиций ВСУ, сохраняя позиции в течение нескольких суток. Применялись специальные тактические приемы: артиллерийские удары наносились по смежным участкам с целью вынудить противника укрыться. В эти моменты штурмовые группы осуществляли продвижение вперед.

Официальное сообщение об освобождении Новопавловки в Донецкой Народной Республике поступило от Министерства обороны России 15 октября. Проведенная операция демонстрирует сложность боевых задач, решаемых российскими подразделениями при штурме хорошо укрепленных позиций противника.