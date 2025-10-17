Стало известно, как бойцы ВСУ своей болтливостью сдали собственные позиции Замком Дроботов: бойцы ВС РФ из переговоров ВСУ узнали о ситуации в Новопавловке

Источником оперативной информации для российских военнослужащих стали бойцы Вооруженных сил Украины, которые обсуждали обстановку в Новопавловке, рассказал ТАСС замкомандира штурмового батальона 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (горной) группировки войск «Центр» Александр Дроботов. По его словам, сослуживцы около полутора недель внимательно слушали переговоры противника.

Как рассказал Дроботов, россияне установили открытое для наблюдения место, в котором украинцы неоднократно останавливались. Штурмовики заняли позиции около этой «курилки». Противник по рации обсуждал свои дела. По словам замкома, место отличалось прекрасной слышимостью, около 20 метров в безветренную погоду.

Вот они слушали эту информацию и передавали нам, делали выводы, анализировали. Все очень просто. Сидели под носом противника минимум полторы недели, — сказал Дроботов.

Прослушивание позволило выяснить места расположения личного состава ВСУ. Помимо этого, оценили число бойцов противника и степень их готовности к боям. В частности, стало известно, что у ВСУ гораздо меньше сил и средств, чем предполагалось ранее. К тому же, украинские солдаты «не горят» большим желанием идти в атаку, резюмировал Дроботов.

Ранее Вооруженные силы России освободили село Алексеевка в Днепропетровской области Украины. Как уточнили в Министерстве обороны, российские военнослужащие также выбили противника из населенного пункта Новопавловка в Донецкой Народной Республике.