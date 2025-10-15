Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 12:15

Российская армия освободила два села на Украине и в ДНР

ВС России освободили село Алексеевка на Украине и Новопавловку в ДНР

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Военнослужащие Вооруженных сил России освободили село Алексеевка в Днепропетровской области Украины, заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ. По информации ведомства, боевую задачу успешно выполнили бойцы подразделения группировки войск «Восток».

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и завершили освобождение населенного пункта Алексеевка Днепропетровской области, — говорится в сообщении.

Кроме того, российская армия окончательно выбила ВСУ из населенного пункта Новопавловка в Донецкой Народной Республике. Село удалось освободить в результате активного наступления подразделений группировки войск «Центр», уточнили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что ВС РФ за сутки улучшили положение у села Торского и поселка Ямполь на Краснолиманском направлении в ДНР. Как отметил военный эксперт Андрей Марочко, российские бойцы освободили станцию Медовый. В самом Ямполе военнослужащие перехватили под свое начало ряд домостроений.

До этого военкоры рассказали, что гвардейцы 68-й дивизии группировки войск «Запад» продолжают круглосуточно выявлять и ликвидировать технику и пехоту ВСУ в районе Купянска в Харьковской области. Эффективную поддержку оказывает система управления FPV «Гроза-Леска». Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

