Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
15 октября 2025 в 06:21

Марочко рассказал об успехах ВС России в ДНР

Марочко: российские военные взяли под огневой контроль станцию Медовый в ДНР

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

ВС РФ за сутки улучшили положение у села Торское и поселка Ямполя на Краснолиманском направлении в ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, они освободили станцию Медовый.

В самом Ямполе российские силы перехватили под свое начало ряд домостроений. В частности, уточнил эксперт, в руках российских военнослужащих оказалось здание поселкового совета. А также участок леса северо-западнее населенного пункта.

За истекшие сутки наши передовые отряды улучшили тактическое положение в районе Торского в ДНР. Северо-западнее Ямполя под контроль ВС РФ перешел участок лесистой местности, также наши бойцы взяли под огневой контроль ж/д станцию Медовый, — отметил эксперт.

Ранее ВС РФ уничтожили наземный робототехнический комплекс и склад боеприпасов ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении. Боевую задачу выполнили расчеты FPV-дронов 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск.

До этого Марочко передавал, что российским войскам также удалось достичь успехов в районе Кузьминовки. Подразделения вклинились на 500 метров в глубину обороны противника на северо-западе от населенного пункта. Кроме того, ВС РФ начали охват населенного пункта Звановка в ДНР.

ДНР
военные
Андрей Марочко
ВС РФ
