Российские войска начали охват важного населенного пункта в ДНР

Российские войска, действующие в направлении Северска, начали охват населенного пункта Звановка в Донецкой Народной Республике, сообщил военный эксперт Андрей Марочко в Telegram-канале. По его словам, под полный контроль ВС России в этом районе перешел западный участок берега реки Бахмутки.

Минобороны России не комментировало эту информацию.

Под полный контроль российских сил в этом районе перешел западный участок береговой линии реки Бахмутки. <…> Наши передовые отряды уже закрепились на новых позициях и ведут мероприятия по охвату западных окраин Звановки, — написал Марочко.

Эксперт отметил, что российским войскам также удалось достичь успехов в районе Кузьминовки в ДНР. Подразделения вклинились на 500 метров в глубину обороны ВСУ на северо-западе от населенного пункта.

Ранее Минобороны России объявило об освобождении Кузьминовки, расположенной к югу от Северска. Позже стало известно об освобождении еще одного поселка. По данным военкоров, после длительных боев под контроль российских войск перешла Выемка — на Северском направлении формируется огневой мешок для противника.