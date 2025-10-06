Первый русский FPV-дрон в Краматорске: как идет взятие ДНР, успехи ВС РФ

Русский FPV-дрон впервые поразил цель на улицах Краматорска, который находится в оккупированной ВСУ части ДНР. Когда это произошло, что сейчас происходит в городе, как идет наступление ВС РФ в Донецкой Народной Республике?

Как удалось направить FPV-дрон в Краматорск, какое там расстояние

Вечером 5 октября в военных Telegram-каналах распространилось видео с ударом российского FPV-дрона на улице в Краматорске. Одним из первых видео опубликовал Telegram-канал «Донбасский партизан».

На кадрах, снятых с высоким разрешением, БПЛА (российский дрон «КВН») медленно пролетает вдоль Парковой улицы (почти центр Краматорска). Дрон держится на высоте порядка 10 метров, выше деревьев, на него обращают внимание прохожие. Игнорируя проезжающие мимо гражданские автомобили, FPV-дрон пикирует и наносит удар по камуфлированному пикапу ВСУ.

Вскоре появились видео с последствиями удара. Автомобиль ВСУ полностью выгорел. Пострадавших среди мирного населения нет. Горсовет Краматорска подтвердил удар БПЛА, по данным украинской стороны, атака произошла около 17:50.

Военнослужащий ВСУ с позывным Флэш в своем Telegram-канале отмечает, что атаки русских FPV-дронов на оптоволокне, которые не глушатся средствами РЭБ, происходят все чаще и «в прифронтовых городах и селах уже нельзя оставлять транспорт с признаками ВСУ на видных и открытых местах».

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Что известно о наступлении в Донбассе, как штурмуют Покровск и Северск

Крупная городская агломерация, которая состоит из цепочки городов Константиновка — Дружковка — Краматорск — Славянск, остается основным оплотом ВСУ на неподконтрольной России территории Донбасса. С севера подходы к Славянску прикрывают позиции ВСУ в Северске и Лимане, а на юге украинские войска продолжают удерживать Покровск, прикрывающий автодорогу Е50 на Павлоград и Днепр.

Покровск в настоящее время является ареной наиболее ожесточенных боев на линии фронта. Русские войска уже зашли в несколько районов на юге, западе и в центре города. С северо-востока, по данным DIVGEN, ВС РФ вплотную подошли к Мирнограду, идет штурм поселков Красный Лиман и Родинское.

«Наши контролируют микрорайон Лазурный, зачищают микрорайон Солнечный, идут бои за Южный и Шахтерский. Взято Чунишино, продвижение к Новопавловке. На севере — успехи в Родинском, Никаноровке и Вольном. Контролируем Золотой Колодезь, двигаемся к Петровке. Укрепились в Панковке и Владимировке», — перечисляет военкор Евгений Лисицын.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Минобороны РФ вчера объявило об освобождении Кузьминовки, расположенной к югу от города. Позже стало известно об освобождении еще одного поселка.

«После длительных боев под контроль российских войск перешла Выемка — на Северском направлении формируется огневой мешок для противника», — отмечает Telegram-канал «Рыбарь».

6 октября Telegram-канал «Дом осинтеров» сообщает об уничтожении ракетой Х-38 переправы ВСУ через реку Бахмутку в районе Северска.

«После Кузьминовки наши войска начали бить противника на подступах к реке, ведущей прямиком к Северску. Противник использует водную преграду как естественный барьер, однако наши понтонные переправы уже готовы», — объявил Telegram-канал «Фронтовая птичка».

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

