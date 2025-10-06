Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 октября 2025 в 15:27

Удар HIMARS по Белгороду 6 октября: что известно, блэкаут, жертвы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

ВСУ нанесли новый удар ракетами HIMARS по Белгороду. Что известно об ударе 6 октября, есть ли блэкаут, сколько погибших и пострадавших?

Что известно об ударе по Белгороду 6 октября

Днем 6 октября ВСУ вновь атаковали Белгород из РСЗО HIMARS.

В 13:17 оперштаб Белгородской области сообщил, что на всей территории региона запущена сирена ракетной опасности. Сигнал ракетной тревоги отменили через несколько минут, но позже заработал сигнал опасности по БПЛА.

Telegram-канал SHOT пишет, что Киев попытался поразить энергетический объект шестью снарядами РСЗО HIMARS. Два человека ранены в результате атаки.

Информацию об ударе подтвердил губернатор Вячеслав Гладков. Он сообщил, что под ударом оказались ремонтные бригады, ликвидировавшие последствия прежних ударов ВСУ.

«Погиб мужчина до прибытия бригады скорой помощи. Он погиб на рабочем месте, помогая справиться с последствиями предыдущего обстрела. В тяжелом состоянии доставляется в областную клиническую больницу еще один мужчина. У него проникающее осколочное ранение лёгкого», — сообщил Гладков в 15:01.

«Угроза повторной атаки БПЛА в г. Белгороде и Белгородском районе в 14:41. Оставайтесь дома, не подходите к окнам или пройдите в укрытие», — сообщил канал оповещений региона.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Что со светом в Белгороде 6 октября, какие объекты поражены ударом ВСУ

В Telegram сообщают, что ВСУ нанесли новый удар по ТЭЦ Белгорода. Очевидцы сообщили, что при звуках взрывов у них «моргнул свет».

Гладков подтвердил проблемы с электроснабжением в городе.

«В результате удара по объекту инфраструктуры в Белгороде на ряде улиц наблюдаются проблемы с электричеством. Все аварийные и оперативные службы работают на месте», — подчеркнул он.

«По ТЭЦ в Белгороде прилетело, [ВСУ] уже второй день атакуют наши ТЭЦ в приграничной зоне. Нельзя оставлять просто так. Уже становится прохладнее, нужно отключать свет по всей Украине за такие атаки по нашим объектам. Пора работать, а не ждать и терпеть», — написал автор Telegram-канала «Позывной „Осетин“».

Telegram-канал «Белорусский силовик» сообщил, что под ударом в Белгороде оказалась ТЭЦ «Луч»: после атаки HIMARS полетели украинские БПЛА. Фотографии с последствиями атаки появились в соцсетях.

В Telegram утверждают, что удары по Белгороду наносят две установки HIMARS, которые запускают ракеты с позиций в жилых районах Харькова.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

