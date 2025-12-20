Новый год-2026
20 декабря 2025 в 07:23

«Надежный воздушный щит»: в зоне СВО перехвачены снаряды HIMARS

ВС России перехватили два снаряда HIMARS на Красноармейском направлении

Бук-М2 Бук-М2 Фото: МО РФ
На Красноармейском направлении силами противовоздушной обороны группировки войск «Центр» был успешно сорван удар украинских войск с использованием реактивных систем залпового огня, сообщило Министерство обороны РФ. Расчеты зенитно-ракетного комплекса «Бук-М2» из состава 297-й гвардейской зенитной ракетной бригады перехватили и уничтожили два снаряда, выпущенных из американской РСЗО HIMARS.

В ходе боевого дежурства операторы комплекса своевременно обнаружили два аэродинамических объекта, идентифицированных как угроза. Экипаж оперативно выполнил все необходимые процедуры: провел пеленгацию и сопровождение целей, привел установку в состояние готовности к стрельбе и осуществил пуск двух зенитных управляемых ракет.

Расчеты зенитных ракетных комплексов «Бук-М2» 297-й гвардейской зенитной ракетной бригады группировки войск «Центр» создали надежный воздушный щит на Красноармейском направлении, — говорится в сообщении.

После выполнения боевой задачи экипаж замаскировал машину, сохранив полную боеспособность расчета. Подобные операции являются стандартной тактикой для систем ПВО средней дальности.

Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны за неделю перехватили две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» ВСУ. Также уничтожены девять вражеских управляемых авиационных бомб и 1689 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

HIMARS
Красноармейск
ВС РФ
Минобороны
