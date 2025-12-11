Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 декабря 2025 в 19:43

На Западе признали помощь Украине с ударами по России

CNN: Запад помогает Киеву с ударами по нефтяной инфраструктуре России

Белый дом Белый дом Фото: Shutterstock/FOTODOM
Западные разведывательные службы признали факт оказания помощи Киеву при организации ударов по объектам нефтяной инфраструктуры на территории России, сообщает американский телеканал CNN. Ранее Москва уже решительно осудила эти действия, квалифицировав их как террористические акты.

В публикации со ссылкой на анонимный источник в разведке утверждается, что Украина получает необходимую поддержку для проведения подобных атак. Источник заявил, что целью данных ударов является создание значимых последствий.

Цель этих атак в том, чтобы они имели последствия. Международные нефтяные рынки могут пережить это, — сказал собеседник журналистов.

Ранее глава Минэнерго Казахстана Ерлан Аккенженов заявил, что выносное причальное устройство Каспийского трубопроводного консорциума, которое в конце ноября было повреждено беспилотником ВСУ, получило пробоину размером три на два с половиной метра. По его словам, сейчас ведутся работы по восстановлению плавучести.

