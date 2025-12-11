Раскрыты масштабы повреждений на атакованном ВСУ КТК

Выносное причальное устройство Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), которое в конце ноября было повреждено беспилотником ВСУ, получило пробоину размером три на два с половиной метра, сообщил глава Минэнерго Казахстана Ерлан Аккенженов. По его словам, которые приводит ТАСС, сейчас ведутся работы по восстановлению плавучести.

Консорциум занимается восстановлением плавучести, как только восстановят плавучесть, будет понятно, подлежит он восстановлению или нет. Слишком большие были повреждения, пробоина три метра на два с половиной, — сообщил он.

Ранее Министерство иностранных дел Казахстана выразило протест в связи с атакой ВСУ на инфраструктуру КТК. В ведомстве охарактеризовали случившееся актом агрессии против гражданского объекта. В МИД отметили, что Казахстан является ответственным участником энергетического рынка, которому важны стабильные и бесперебойные поставки энергоресурсов. В ведомстве также напомнили, что КТК — важный объект, который поддерживает стабильность мировой энергосистемы.