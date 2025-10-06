Сотни БПЛА, взрывы над курортами Кубани: как ВСУ атакуют Россию 6 октября

Украина запустила массированную атаку БПЛА по 16 регионам России. Сколько всего сбито беспилотников, где были взрывы и разрушения, что с НПЗ, как атакуют Белгород, была ли атака на Москву?

Сколько БПЛА атаковали Россию в ночь на 6 октября

Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 6 октября дежурными средствами ПВО был перехвачен и уничтожен 251 украинский БПЛА самолетного типа.

«40 БПЛА [перехвачены и уничтожены] над территорией Республики Крым, 34 БПЛА — над территорией Курской области, 30 БПЛА — над территорией Белгородской области, 20 БПЛА — над территорией Нижегородской области, 17 БПЛА — над территорией Воронежской области, 11 БПЛА — над территорией Краснодарского края, по восемь БПЛА — над территориями Брянской и Тульской областей, четыре БПЛА — над территорией Рязанской области, по два БПЛА — над территориями Владимирской, Ивановской, Калужской, Тамбовской и Орловской областей, по одному БПЛА — над территорией Липецкой области и над Московским регионом, 62 БПЛА — над акваторией Черного моря и пять БПЛА — над акваторией Азовского моря», — перечислили в военном ведомстве.



Источники в Telegram указывают, что режим «Беспилотная опасность» вводили в Татарстане, Пермском крае, Пензенской области. По данным «Росавиации», временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропортах Сочи, Краснодара, Геленджика, Калуги, Ярославля, Саратова, Нижнего Новгорода.

В соцсетях связали крупномасштабный налет ВСУ с серией успешных атак ВС РФ на критическую инфраструктуру Украины.

«Обиделись, наверное», — иронизируют пользователи в Telegram.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Что известно об атаке на Туапсинский НПЗ

В ночь на 6 октября ВСУ атаковали Краснодарский край. Атаки дронов отражали над Сочи и Туапсе. В аэропорту Сочи вводился план «Ковер», в общей сложности 87 рейсов задержано и отменено.

В Туапсе под ударом оказался местный нефтеперерабатывающий завод. В 07:21 глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко объявил об отмене сигнала воздушной угрозы и выразил благодарность силам ПВО за успешное отражение атаки.

«Вы — наш надежный щит!» — написал он в Telegram-канале.

Позже в оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что обломки БПЛА упали на территории Туапсинского НПЗ.

«Произошло возгорание помещения охраны, которое оперативно ликвидировали. Ранения получили два человека, их госпитализировали», — объявили в оперштабе.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Какие стратегические объекты атаковали ВСУ в ночь на 6 октября

Украинские СМИ заявили о якобы успешной атаке БПЛА в городе Дзержинске Нижегородской области. По их версии, под ударом оказался химический завод имени Свердлова, который входит в военно-промышленный комплекс России. В соцсетях распространились видео со взрывами над городом, однако на них нет признаков пожара на заводе.



Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подтвердил, что была массированная атака БПЛА.

«Падение обломков привело к нескольким локальным возгораниям в частном секторе, зафиксировано повреждение стеклопакетов жилых домов и крыши одной АЗС. Ущерба промышленным объектам не причинено. Работа по ликвидации последствий атаки продолжается. К сожалению, в результате падения обломков получил травму один человек. Угрозы жизни нет», — объявил губернатор.

Также в соцсетях распространились кадры с последствиями, как утверждается, атаки на ТЭЦ в городе Клинцы Брянской области. Виден огромный столб дыма. По сообщениям, в населенном пункте начались проблемы с отоплением. Канал «Подслушано Клинцы» пишет, что режим беспилотной опасности продолжался более 11 часов. Ракетная опасность в Клинцах была объявлена в 23:30.

«Местные жители сообщают о четырех взрывах. В некоторых районах отключено отопление, а в соседнем Стародубе после прилетов пропал свет», — пишет Telegram-канал «Фронтовая птичка».

Губернатор Брянской области Александр Богомаз и мэр Клинцов Олег Шкуратов не комментировали информацию об атаке на ТЭЦ. Подробности атаки и последствия неизвестны.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Какая ситуация в Белгородской области 6 октября, что со светом

В 22:00 губернатор Вячеслав Гладков сообщил о ракетной атаке на энергетическую систему Белгородской области. Удар был нанесен РСЗО HIMARS из района Харькова.

«У нас есть значительные повреждения электроснабжения в семи муниципальных образованиях, почти 40 тысяч жителей на сегодняшнюю минуту — без электроэнергии», — сообщил Гладков в Telegram-канале.

Ремонтные работы начались немедленно. Утром Гладков сообщил, что без света частично остались 24 населенных пункта, в том числе Белгород. Количество абонентов без электричества к утру сократилось до 5400.

Оперштаб Белгородской области сообщил, что за сутки в регионе пострадали четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.



Где еще были атаки БПЛА, была ли атака на Москву

Ночью под массированным ударом БПЛА оказался Крым. Украинские СМИ заявили об атаке на нефтебазу в Феодосии. Очевидцы в соцсетях сообщили о крупном пожаре.

Губернатор Крыма Сергей Аксенов не комментировал эту информацию. Администрация Феодосии также не комментировала информацию об атаке, но сообщила о перекрытии Керченского шоссе и улицы Федько, на пересечении которых находится нефтебаза.

«Сообщается, что нефтебаза в Феодосии, по которой ударили вражеские БПЛА, была ранее выведена из эксплуатации. Отправили более 10 БПЛА в нефтебазу в Феодосии, которая не функционирует. В баках там остатки топлива. Результативности ноль, зато картинка для украинских каналов красивая», — пишет Telegram-канал «Инцидент Крым ДТП ЧП».

Около 06:00 мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки БПЛА на Москву. Был сбит один беспилотник, до черты города он не добрался.

Украинский «инсайдерский» Telegram-канал «Резидент» пишет, что Москве грозит новая серия атак со стороны ВСУ.

«Зеленский поддержал стратегию тотальной войны, цель которой — уничтожение стратегической инфраструктуры противника вокруг Москвы. На Банковой считают, что удары по НПЗ выполнили свою функцию и втянули Кремль в новую волну эскалации, теперь необходимо переходить к новому этапу. Андрей Ермак планирует оставить столицу России без газа и электроэнергии, что вызовет массовое недовольство войной и заставит Кремль идти на переговоры», — утверждает «Резидент» со ссылкой на источник в офисе президента Украины.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

