Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 6 октября

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 6 октября?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 6 октября

Telegram-канал SHOT сообщил, что более 10 взрывов прогремело над Дзержинском и Нижним Новгородом, предварительно, ПВО работает по БПЛА ВСУ. Минобороны РФ эту информацию пока не комментировало.

Как уточнил SHOT, хлопки начались около 3:35 ночи, было слышно 10-15 звуков на севере Дзержинска и в пригороде Нижнего Новгорода. По данным канала, были видны яркие вспышки, у машин запустилась сигнализация.

Около 40 тысяч белгородцев остались без электроэнергии в семи муниципальных образованиях после ударов ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Все аварийно-восстановительные бригады уже приступили к ликвидации последствий повреждений.

«Как сообщили участники заседания, в настоящее время около 40 тысяч потребителей остаются без электроэнергии. <…> Ведутся работы по возобновлению подачи электричества к жилым зданиям, социально значимым объектам и коммерческим предприятиям», — заявил губернатор.

Кроме того, количество пострадавших при атаках украинских беспилотников на Белгородскую область возросло до трех, сообщил Гладков. Среди раненых — 15-летний подросток, получивший травмы при детонации сбитого дрона в селе Бессоновка.

«Уточненная информация о последствиях детонации дрона в селе Бессоновка Белгородского района. За медицинской помощью обратился 15-летний юноша, который находился рядом с социальным объектом. С минно-взрывной травмой и баротравмой он был госпитализирован в детскую областную клиническую больницу. Вся медицинская помощь оказывается», — говорится в сообщении.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В Шебекино местный житель получил тяжелые ранения после подрыва на взрывном устройстве на собственном участке, передает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Мужчина с минно-взрывной травмой и открытым переломом ноги в стабильно тяжелом состоянии доставлен в областную больницу, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

«В городе Шебекино пострадал мирный житель. На своем участке мужчина наступил на взрывное устройство, которое сдетонировало», — сказано в сообщении.

Помимо этого один человек погиб и двое получили ранения при атаке украинских войск на Макеевку в ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин в своем Telegram-канале. По его словам, жертвой обстрела стала женщина 1982 года рождения.

«В Горняцком районе Макеевки при атаке ударным БПЛА погибла женщина 1982 г. р. Ранения средней степени тяжести получила женщина 1958 г. р., пострадал мужчина 1954 г. р. Раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь», — сказано в публикации.

Кроме того, повреждения получили четыре жилых дома в Ленинском районе Донецка, Горняцком районе Макеевки и поселке Луганское. Как сказал Пушилин, при атаке на республику ВСУ применяли ударные беспилотники.

Читайте также:

Отключения света, котел в Покровске: новости СВО вечером 5 октября

Полыхает на полнеба: что известно об ударе по газохранилищу подо Львовом?

«Монстр с жалом». Новый «дрон мечты» убивает с любого угла: что известно