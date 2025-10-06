В Белгороде 40 тысяч человек остались без электричества из-за ВСУ

В Белгороде 40 тысяч человек остались без электричества из-за ВСУ Гладков: в Белгороде 40 тысяч человек остались без электричества после обстрела

Около 40 тысяч белгородцев остались без электроэнергии в семи муниципальных образованиях после ударов ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Все аварийно-восстановительные бригады уже приступили к ликвидации последствий повреждений.

Как сообщили участники заседания, в настоящее время около 40 тысяч потребителей остаются без электроэнергии. <…> Ведутся работы по возобновлению подачи электричества к жилым зданиям, социально значимым объектам и коммерческим предприятиям, — заявил губернатор.

Ранее в Белгородской области в результате атак украинских беспилотников пострадали мужчина и 10-летний ребенок, получившие баротравмы. Как уточнил Гладков, дроны также атаковали несколько населенных пунктов, вызвав локальные возгорания и повреждения инфраструктуры.

До этого заместитель главы села Мокрая Орловка Игорь Кушнарев получил тяжелое ранение во время минометного обстрела. Бойцы самообороны доставили его в районную больницу Грайворона, где медики оказали пострадавшему необходимую помощь.