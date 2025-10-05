Число пострадавших при атаке дронов ВСУ под Белгородом выросло до трех

Число пострадавших при атаке дронов ВСУ под Белгородом выросло до трех

Количество пострадавших при атаках украинских беспилотников на Белгородскую область возросло до трех, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Среди раненых — 15-летний подросток, получивший травмы при детонации сбитого дрона в селе Бессоновка.

Уточненная информация о последствиях детонации дрона в селе Бессоновка Белгородского района. За медицинской помощью обратился 15-летний юноша, который находился рядом с социальным объектом. С минно-взрывной травмой и баротравмой он был госпитализирован в детскую областную клиническую больницу. Вся медицинская помощь оказывается, — говорится в сообщении.

Ранее в Белгородской области в результате атак украинских беспилотников пострадали мужчина и 10-летний ребенок, получившие баротравмы. Как уточнил Гладков, дроны также атаковали несколько населенных пунктов, вызвав локальные возгорания и повреждения инфраструктуры.

До этого заместитель главы села Мокрая Орловка Игорь Кушнарев получил тяжелое ранение во время минометного обстрела. Бойцы самообороны доставили его в районную больницу Грайворона, где медики оказали пострадавшему необходимую помощь.