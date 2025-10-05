Клуб «Валдай»
05 октября 2025 в 21:49

Число пострадавших при атаке дронов ВСУ под Белгородом выросло до трех

Количество пострадавших при атаках украинских беспилотников на Белгородскую область возросло до трех, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Среди раненых — 15-летний подросток, получивший травмы при детонации сбитого дрона в селе Бессоновка.

Уточненная информация о последствиях детонации дрона в селе Бессоновка Белгородского района. За медицинской помощью обратился 15-летний юноша, который находился рядом с социальным объектом. С минно-взрывной травмой и баротравмой он был госпитализирован в детскую областную клиническую больницу. Вся медицинская помощь оказывается, — говорится в сообщении.

Ранее в Белгородской области в результате атак украинских беспилотников пострадали мужчина и 10-летний ребенок, получившие баротравмы. Как уточнил Гладков, дроны также атаковали несколько населенных пунктов, вызвав локальные возгорания и повреждения инфраструктуры.

До этого заместитель главы села Мокрая Орловка Игорь Кушнарев получил тяжелое ранение во время минометного обстрела. Бойцы самообороны доставили его в районную больницу Грайворона, где медики оказали пострадавшему необходимую помощь.

