Раскрыто число жертв при обстреле ВСУ Макеевки Пушилин: один человек погиб и два пострадали при атаке ВСУ на Макеевку

Один человек погиб и двое получили ранения при атаке украинских войск на Макеевку в ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин в своем Telegram-канале. По его словам, жертвой обстрела стала женщина 1982 года рождения.

В Горняцком районе Макеевки при атаке ударным БПЛА погибла женщина 1982 г. р. Ранения средней степени тяжести получила женщина 1958 г. р., пострадал мужчина 1954 г. р. Раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь, — сказано в публикации.

Кроме того, повреждения получили четыре жилых дома в Ленинском районе Донецка, Горняцком районе Макеевки и поселке Луганское. Как сказал Пушилин, при атаке на республику ВСУ применяли ударные беспилотники.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что от атак дронов украинской армии в регионе пострадали два человека. По его словам, травмы различной степени тяжести получили мирная жительница и боец подразделения «Орлан». Позже он рассказал о водителе грузового автомобиля, погибшем в результате удара ВСУ в селе Отрадовка.