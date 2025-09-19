Водитель погиб в Белгородской области из-за атаки ВСУ Гладков: в Белгородской области погиб водитель в результате атаки ВСУ

Водитель грузового автомобиля погиб в селе Отрадовка Белгородской области в результате удара ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Он выразил соболезнования родным мужчины.

На окраине села Отрадовка в результате целенаправленного удара ВСУ по грузовому автомобилю погиб водитель. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Выражаю самые искренние слова соболезнования всем его родным и близким, — написал Гладков.

Ранее глава региона сообщил, что от атак дронов ВСУ в Белгородской области пострадали два человека. По его словам, травмы различной степени тяжести получили мирная жительница и боец подразделения «Орлан». Военный пострадал при выполнении служебных задач. В этот момент по нему ударил вражеский дрон. Мужчина получил минно-взрывную травму и осколочное ранение грудной клетки.

Также губернатор рассказывал, что дроны ВСУ успевают пересечь границу с Россией из-за высоты своего полета. Он уточнил, что захват целей на сопровождение происходит только после их снижения до оптимальной для поражения высоты.