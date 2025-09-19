Названа причина, почему украинские БПЛА успевают пролетать через границу РФ Гладков: дроны ВСУ пересекают границу не сбитыми из-за высоты полета

Дроны ВСУ успевают пересечь границу с Россией из-за высоты своего полета, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Во время прямой линии с жителями 18 сентября глава субъекта ответил на вопрос об особенности противодействия украинским беспилотникам.

Ключевой фактор — высота полета. Украинские БПЛА движутся на эшелонах, где их невозможно немедленно уничтожить нашими системами ПВО, — заявил губернатор.

Он уточнил, что захват целей на сопровождение происходит только после их снижения до оптимальной для поражения высоты. Расчеты противовоздушной обороны несут непрерывное дежурство, отслеживая все воздушные объекты у границы, подчеркнул Гладков.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что силы ПВО отразили атаку беспилотников в Миллеровском, Морозовском и Чертковском районах. Согласно данным властей, все цели уничтожены, жертв и разрушений на земле нет.

До этого Минобороны РФ заявило об уничтожении 42 украинских БПЛА за ночь над российскими регионами. Большинство дронов сбито над Ростовской (15), Белгородской (12) и Волгоградской (10) областями, а также над Крымом, Калужской, Курской и Смоленской областями.