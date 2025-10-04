Клуб «Валдай»
04 октября 2025 в 23:12

Мирный житель подорвался на взрывном устройстве в Шебекино

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Шебекино местный житель получил тяжелые ранения после подрыва на взрывном устройстве на собственном участке, передает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Мужчина с минно-взрывной травмой и открытым переломом ноги в стабильно тяжелом состоянии доставлен в областную больницу, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В городе Шебекино пострадал мирный житель. На своем участке мужчина наступил на взрывное устройство, которое сдетонировало, — сказано в сообщении.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что попытка атаки ВСУ на нефтеперерабатывающий завод в Оренбургской области могла быть осуществлена с российской территории. По его мнению, запуск беспилотника могли произвести диверсанты либо группа лиц, действующая за материальное вознаграждение.

Кроме того, пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что российские средства противовоздушной обороны в течение четырех часов уничтожили 12 беспилотных летательных аппаратов над территорией страны. Воздушные цели были ликвидированы в воздушном пространстве Брянской, Белгородской, Курской и Оренбургской областей.

Мирный житель подорвался на взрывном устройстве в Шебекино
