Над регионами России сбили 12 украинских БПЛА за четыре часа

Средства противовоздушной обороны России за четыре часа сбили над регионами страны 12 беспилотных летательных аппаратов, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Дроны ликвидировали в Брянской, Белгородской, Курской и Оренбургской областях.
3 октября текущего года в период с 11.00 мск до 15.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре БПЛА — над территорией Оренбургской области, по три БПЛА — над территориями Курской и Белгородской областей и два БПЛА — над территорией Брянской области, — сказано в заявлении оборонного ведомства.
Ранее российские военные подразделения поразили тяжелый украинский дрон R-18 и пункт управления дронами на территории Донецкой Народной Республики. Согласно данным Минобороны РФ, результат был достигнут силами Южной группировки войск, включавшей операторов FPV-дронов и артиллерийский расчет. В министерстве уточнили, что уничтожение вражеского командного пункта, координировавшего действия беспилотников, выполнил артиллерийский расчет 152-миллиметровой гаубицы «Мста-Б», принадлежащий 71-й дивизии.
До этого сообщалось о тактике последовательных атак, применяемой российскими беспилотниками. В опубликованной военкорами видеозаписи демонстрируется, как несколько дронов приближаются к украинскому оборонительному сооружению. При этом один из аппаратов отводится в сторону, чтобы обеспечить возможность атаки следующему беспилотнику.