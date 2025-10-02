Российский дрон взял на таран тяжелый беспилотник ВСУ

Российские войска поразили тяжелый украинский беспилотник R-18 и пункт управления БПЛА в Донецкой Народной Республике, сообщает Минобороны России. По данным ведомства, которые приводит РИА Новости, успеха удалось достичь Южной группировке войск — операторам FPV-дронов и артиллерийскому расчету.

В ходе выполнения боевых задач операторы FPV-дронов 71-й дивизии, выполнявшие функции антидроновой борьбы, обнаружили вражеский дрон R-18, оснащенный несколькими боеприпасами для сброса на позиции российских войск. Цель была уничтожена тараном ударного БПЛА дивизии, что позволило предотвратить атаку на пехотные подразделения, — говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что вражеский пункт управления беспилотниками был уничтожен артиллерийским расчетом 152-миллиметрового орудия «Мста-Б» 71-й дивизии. Удар по позиции сорвал планировавшиеся атаки по российским войскам.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что российские военнослужащие развивают успех в Новоселовке в ДНР и расширили зону контроля в населенном пункте до 30%. По его словам, в данное время идет активная фаза боевых действий, ВС РФ продвигаются. Минобороны России не комментировало данную информацию.