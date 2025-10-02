Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
02 октября 2025 в 08:57

Российский дрон взял на таран тяжелый беспилотник ВСУ

Российские войска поразили украинский дрон R-18 и пункт управления БПЛА

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Российские войска поразили тяжелый украинский беспилотник R-18 и пункт управления БПЛА в Донецкой Народной Республике, сообщает Минобороны России. По данным ведомства, которые приводит РИА Новости, успеха удалось достичь Южной группировке войск — операторам FPV-дронов и артиллерийскому расчету.

В ходе выполнения боевых задач операторы FPV-дронов 71-й дивизии, выполнявшие функции антидроновой борьбы, обнаружили вражеский дрон R-18, оснащенный несколькими боеприпасами для сброса на позиции российских войск. Цель была уничтожена тараном ударного БПЛА дивизии, что позволило предотвратить атаку на пехотные подразделения, — говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что вражеский пункт управления беспилотниками был уничтожен артиллерийским расчетом 152-миллиметрового орудия «Мста-Б» 71-й дивизии. Удар по позиции сорвал планировавшиеся атаки по российским войскам.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что российские военнослужащие развивают успех в Новоселовке в ДНР и расширили зону контроля в населенном пункте до 30%. По его словам, в данное время идет активная фаза боевых действий, ВС РФ продвигаются. Минобороны России не комментировало данную информацию.

Россия
ДНР
СВО
удары
дроны
артиллерия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
У женщины резко выросла грудь на три размера из-за опасного диагноза
Стало известно, как «Цифровая стройка» повлияет на расходы россиян
Простой ужин в немецком стиле: густой картофельный суп
Школьник просидел всю ночь в холодной яме и попал в больницу
Адвокат назвал иск против Пугачевой необоснованным
В РПЦ раскрыли, с кем на самом деле «беседует» Навроцкий в загробном мире
В Минобороны России сообщили о поражении важных целей на Украине
Джамшут из «Наша Russia» будет учить актерскому мастерству в Дубае
Стоматолог перечислила тревожные причины кровоточивости десен
Жительница Финляндии отправилась под суд из-за перекормленного лабрадора
Глава Свердловской области Паслер нашел замену арестованному Чемезову
«Это клевета»: Дочь Талызиной прокомментировала скандал с наследством отца
В Кремле раскрыли, о чем на самом деле говорят итоги выборов в Молдавии
Кинолог оценил идею запретить содержание собак опасных пород в квартирах
Песков оценил позицию Санду по российским войскам в Приднестровье
Стала известна причина смерти главреда «Вечерней Москвы»
В Кремле сообщили, что Трамп до сих пор не дал ответ по ДСНВ
В Кремле высказались о бензиновом ажиотаже в России
В Кремле ответили на сообщения о передаче Украине данных для ударов по РФ
Песков заявил, что РФ должным образом ответит на передачу ВСУ Tomahawk
Дальше
Самое популярное
10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками
Семья и жизнь

10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком
Общество

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком

Много лет один рецепт! Не шарлотка, а пышный яблочный пирог! Не оседает и не крошится! Нежный и очень вкусный
Общество

Много лет один рецепт! Не шарлотка, а пышный яблочный пирог! Не оседает и не крошится! Нежный и очень вкусный

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.