Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
02 октября 2025 в 08:22

Российские военные вытесняют ВСУ из Новоселовки

Марочко: ВС России расширили зону контроля в Новоселовке в ДНР до 30%

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Российские военнослужащие развивают успех в Новоселовке в Донецкой Народной Республике и расширили зону контроля в населенном пункте до 30%, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, в данное время идет активная фаза боевых действий, ВС РФ продвигаются.

Наши ребята развивают здесь успех. Сейчас под полным контролем Вооруженных сил РФ чуть более 30%, еще порядка 10% находится в так называемой серой зоне, но эта цифра постоянно сокращается, — рассказал эксперт.

Накануне Марочко сообщал, что военные продвинулись в Новоселовке, взяв под контроль 25% территорий. Российские силы также продвигаются в глубину обороны Вооруженных сил Украины у Северска. Так, после огневого воздействия ВС РФ уничтожили систему фортификаций противника у реки Бахмутка и сократили межпозиционное пространство.

Ранее эксперт сообщил, что освобождение российскими войсками Вербового под Днепром позволит развить наступление как в Днепропетровской, так и в Запорожской областях. По словам Марочко, населенный пункт удобно располагается на стыке административных границ. О переходе Вербового под полный контроль ВС РФ Минобороны сообщило 1 октября, успех операции обеспечили военные из группировки войск «Восток».

Украина
ДНР
ВСУ
спецоперация
ВС РФ
военные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
У женщины резко выросла грудь на три размера из-за опасного диагноза
Стало известно, как «Цифровая стройка» повлияет на расходы россиян
Простой ужин в немецком стиле: густой картофельный суп
Школьник просидел всю ночь в холодной яме и попал в больницу
Адвокат назвал иск против Пугачевой необоснованным
В РПЦ раскрыли, с кем на самом деле «беседует» Навроцкий в загробном мире
В Минобороны России сообщили о поражении важных целей на Украине
Джамшут из «Наша Russia» будет учить актерскому мастерству в Дубае
Стоматолог перечислила тревожные причины кровоточивости десен
Жительница Финляндии отправилась под суд из-за перекормленного лабрадора
Глава Свердловской области Паслер нашел замену арестованному Чемезову
«Это клевета»: Дочь Талызиной прокомментировала скандал с наследством отца
В Кремле раскрыли, о чем на самом деле говорят итоги выборов в Молдавии
Кинолог оценил идею запретить содержание собак опасных пород в квартирах
Песков оценил позицию Санду по российским войскам в Приднестровье
Стала известна причина смерти главреда «Вечерней Москвы»
В Кремле сообщили, что Трамп до сих пор не дал ответ по ДСНВ
В Кремле высказались о бензиновом ажиотаже в России
В Кремле ответили на сообщения о передаче Украине данных для ударов по РФ
Песков заявил, что РФ должным образом ответит на передачу ВСУ Tomahawk
Дальше
Самое популярное
10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками
Семья и жизнь

10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком
Общество

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком

Много лет один рецепт! Не шарлотка, а пышный яблочный пирог! Не оседает и не крошится! Нежный и очень вкусный
Общество

Много лет один рецепт! Не шарлотка, а пышный яблочный пирог! Не оседает и не крошится! Нежный и очень вкусный

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.