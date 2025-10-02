Российские военные вытесняют ВСУ из Новоселовки Марочко: ВС России расширили зону контроля в Новоселовке в ДНР до 30%

Российские военнослужащие развивают успех в Новоселовке в Донецкой Народной Республике и расширили зону контроля в населенном пункте до 30%, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, в данное время идет активная фаза боевых действий, ВС РФ продвигаются.

Наши ребята развивают здесь успех. Сейчас под полным контролем Вооруженных сил РФ чуть более 30%, еще порядка 10% находится в так называемой серой зоне, но эта цифра постоянно сокращается, — рассказал эксперт.

Накануне Марочко сообщал, что военные продвинулись в Новоселовке, взяв под контроль 25% территорий. Российские силы также продвигаются в глубину обороны Вооруженных сил Украины у Северска. Так, после огневого воздействия ВС РФ уничтожили систему фортификаций противника у реки Бахмутка и сократили межпозиционное пространство.

Ранее эксперт сообщил, что освобождение российскими войсками Вербового под Днепром позволит развить наступление как в Днепропетровской, так и в Запорожской областях. По словам Марочко, населенный пункт удобно располагается на стыке административных границ. О переходе Вербового под полный контроль ВС РФ Минобороны сообщило 1 октября, успех операции обеспечили военные из группировки войск «Восток».