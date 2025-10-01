Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 16:53

Марочко объяснил, какие перспективы открывает освобождение Вербового

Марочко: освобождение Вербового позволит наступать под Днепром и Запорожьем

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Освобождение российскими войсками Вербового под Днепром позволит развить наступление как в Днепропетровской, так и в Запорожской областях, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, которые приводит ТАСС, взятый под контроль населенный пункт удобно располагается на границе двух регионов.

Освобождение населенного пункта Вербовое говорит о том, что наши военнослужащие продолжают развивать успех в Днепропетровской области и вместе с тем продолжают освобождение Запорожской области. Дело в том, что данный населенный пункт находится как раз на стыке административных границ, — поделился Марочко.

Минобороны России сообщило об освобождении Вербового в среду, 1 октября. Успех операции обеспечили бойцы группировки войск «Восток», которые продолжили продвижение сквозь оборону противника.

Ранее стало известно, что в течение сентября российские вооруженные силы продолжили успешное наступление, освободив от украинских войск 20 населенных пунктов. Наибольшее количество из них взято на территории Донецкой Народной Республики.

