Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
01 октября 2025 в 05:02

Стало известно, сколько населенных пунктов освободили ВС РФ за месяц

ТАСС: российские силы за сентябрь освободили от ВСУ 20 сел и городов

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В течение сентября российские вооруженные силы продолжили успешное наступление, освободив от украинских войск 20 населенных пунктов, сообщает ТАСС на основе анализа оперативных сводок Министерства обороны России. Наибольшее количество населенных пунктов было освобождено на территории Донецкой Народной Республики.

Группировка «Восток» завершила освобождение территории ДНР в своей зоне ответственности, установив контроль над девятью населенными пунктами. Еще восемь населенных пунктов были освобождены в Днепропетровской области, два — в Запорожской и один — в Сумской области.

В ДНР подразделения различных группировок войск освободили такие населенные пункты, как Федоровка, Марково, Переездное, Майское, Дерилово, Кировск и другие. Значительные успехи были достигнуты и на других направлениях.

По данным Минобороны России, с начала года подразделения группировок войск ВС РФ освободили более 4 714 квадратных километров территории. Всего с 1 января по 25 сентября под полный контроль российских вооруженных сил перешли 205 населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции.

Ранее командир взвода штурмового отряда с позывным Серп заявил, что креативный подход командования помог российской армии зайти в Кировск без потерь. По его словам, противник оказывал сопротивление. Он также сообщил, что ВСУ в этом населенном пункте использовали в основном FPV-дроны.

ВС РФ
освобождения
ДНР
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Артист Козловский стал причиной стихийного бунта в ВСУ
Орбан выступил с неожиданным заявлением о слабости России
В Ростовской области снова заработала поврежденная из-за атаки ВСУ школа
«Глобальный провал Запада»: Захарова высказалась о выборах в Молдавии
Киберзащитник предупредил о подводных камнях уловки мошенников с РКН
В Новосибирске задержали пособника украинских телефонных аферистов
В Москве собираются призвать десятки тысяч человек
Отдых в России в октябре: куда поехать за впечатлениями
В крупном европейском городе прогремели взрывы
Эксперт объяснил, почему ВСУ усилили контратаки у Константиновки
В Омске автобус протащил ребенка по асфальту
Девять человек погибли в Одессе из-за непогоды
Владелец сети бизнес-отелей «Мартон» ответил на обвинения в мошенничестве
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 1 октября
Гастроэнтеролог раскрыла, можно ли запивать творог чаем
Губернатор раскрыл, связан ли пожар на территории НПЗ в Ярославле с ВСУ
В МВД рассказали, как защитить пожилых родственников от мошенников
Суд вынес решение по делу о рекордной взятке в биткоинах
Компенсация за советский вклад в 2026 году: кому положена, сколько заплатят
Собаки сорвали планы ВСУ, ликвидация наемника: новости СВО к утру 1 октября
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста
Семья и жизнь

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.