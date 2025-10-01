Стало известно, сколько населенных пунктов освободили ВС РФ за месяц ТАСС: российские силы за сентябрь освободили от ВСУ 20 сел и городов

В течение сентября российские вооруженные силы продолжили успешное наступление, освободив от украинских войск 20 населенных пунктов, сообщает ТАСС на основе анализа оперативных сводок Министерства обороны России. Наибольшее количество населенных пунктов было освобождено на территории Донецкой Народной Республики.

Группировка «Восток» завершила освобождение территории ДНР в своей зоне ответственности, установив контроль над девятью населенными пунктами. Еще восемь населенных пунктов были освобождены в Днепропетровской области, два — в Запорожской и один — в Сумской области.

В ДНР подразделения различных группировок войск освободили такие населенные пункты, как Федоровка, Марково, Переездное, Майское, Дерилово, Кировск и другие. Значительные успехи были достигнуты и на других направлениях.

По данным Минобороны России, с начала года подразделения группировок войск ВС РФ освободили более 4 714 квадратных километров территории. Всего с 1 января по 25 сентября под полный контроль российских вооруженных сил перешли 205 населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции.

Ранее командир взвода штурмового отряда с позывным Серп заявил, что креативный подход командования помог российской армии зайти в Кировск без потерь. По его словам, противник оказывал сопротивление. Он также сообщил, что ВСУ в этом населенном пункте использовали в основном FPV-дроны.