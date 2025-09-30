Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
30 сентября 2025 в 16:17

Командир рассказал, что помогло армии России зайти в Кировск без потерь

Креативный подход командования помог ВС России зайти в Кировск без потерь

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Креативный подход командования помог российской армии зайти в Кировск без потерь, рассказал командир взвода штурмового отряда с позывным Серп. По его словам, которые передает Минобороны РФ, противник оказывал сопротивление. Он также сообщил, что ВСУ в этом населенном пункте использовали в основном FPV-дроны.

У нас стояла задача зайти в населенный пункт Кировск. Креативный подход командования позволил это сделать. Штурмовые группы зашли без потерь на территорию Кировска. В ходе наступления противник огрызался, — сообщил военнослужащий.

Ранее стало известно, что российские военные освободили населенный пункт Северск Малый в Донецкой Народной Республике. В военном ведомстве рассказали, что в операции принимали участие бойцы группировки войск «Юг».

До этого сообщалось, что ВС России нашли в Кировске тело замученного украинскими бойцами мирного жителя. Бойцы группировки «Запад» обнаружили его на позициях, недавно отбитыx у ВСУ. Мужчину задержали, приковали к нарам и подвергли пыткам. Дело передано военной полиции.

ВСУ
ВС РФ
командиры
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Росгвардейцев арестовали в Северной Осетии по делу о взяточничестве
Заодно с Пугачевой? Предала РФ, получает гроши: где сейчас Хаматова
Покушение на Павла Дурова: кто пытался отравить, как выжил, что известно
Стало известно, как избежать иска от соседей за кондиционер
«Тяжело забыть»: Дуров допустил, что его пытались отравить семь лет назад
Автомобиль вспыхнул рядом с магазином в Краснодаре
Кипр остановил прием заявок на визу в Россию
Народная артистка России скончалась в Саратове
«Мухи не обидит»: знакомые убийцы банковской служащей рассказали о нем
Убивал русских в Афганистане: как расист и русофоб возглавил МИД Польши
«Реал» разгромил «Кайрат» в очередном туре ЛЧ
Штурмовавший Капитолий «шаман» подал иск против Трампа
Побывавший в российском плену солдат ВСУ погиб в зоне СВО
Украине «выдали» военную роль для членов НАТО
Украинский кол-центр мошенников попал под воздушный удар
На останках бойца ВСУ под Курском нашли неожиданные документы
Настоящая Испания на вашей кухне — рецепт паэльи
Осторожно, вызывает привыкание! Секрет самого освежающего гаспачо
В Липецке три школы ввели дистанционный режим из-за вспышки ОРВИ
Женщина отпраздновала 105-летие любимым бургером с картофелем фри
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста
Семья и жизнь

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.