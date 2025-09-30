Командир рассказал, что помогло армии России зайти в Кировск без потерь

Креативный подход командования помог российской армии зайти в Кировск без потерь, рассказал командир взвода штурмового отряда с позывным Серп. По его словам, которые передает Минобороны РФ, противник оказывал сопротивление. Он также сообщил, что ВСУ в этом населенном пункте использовали в основном FPV-дроны.

У нас стояла задача зайти в населенный пункт Кировск. Креативный подход командования позволил это сделать. Штурмовые группы зашли без потерь на территорию Кировска. В ходе наступления противник огрызался, — сообщил военнослужащий.

Ранее стало известно, что российские военные освободили населенный пункт Северск Малый в Донецкой Народной Республике. В военном ведомстве рассказали, что в операции принимали участие бойцы группировки войск «Юг».

До этого сообщалось, что ВС России нашли в Кировске тело замученного украинскими бойцами мирного жителя. Бойцы группировки «Запад» обнаружили его на позициях, недавно отбитыx у ВСУ. Мужчину задержали, приковали к нарам и подвергли пыткам. Дело передано военной полиции.