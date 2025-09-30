Российские бойцы наткнулись на страшную находку в освобожденном Кировске

Российские военные нашли труп замученного украинскими бойцами мирного жителя в Кировске, сообщили РИА Новости в силовых структурах. Труп обнаружили бойцы из группировки войск «Запад» на позициях, отбитых у Вооруженных сил Украины.

Источник передал, что по косвенным признакам мужчина был местным жителем, которого украинские военные незаконно задержали, приковали к нарам и пытали. Он скончался до прорыва на украинские позиции российских сил.

Тело было обнаружено прикованным стяжками в блиндаже, — передал источник.

Минобороны России сообщало об освобождении Кировска в Донецкой Народной Республике в понедельник, 29 сентября. Дело об убийстве мирного жителя передано военной полиции.

Ранее стало известно, что на Константиновском направлении в ДНР украинские танкисты открыли огонь по сослуживцам. По словам бойца из подразделения «Шторм» Южной группировки войск, украинские военные хотели сдаться в плен, танкисты не дали им этой возможности.

Командование ВСУ также запрещает новобранцам покидать позиции даже в критических ситуациях. При попытке отступления их встречают вооруженные заградительные отряды.