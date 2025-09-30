Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
30 сентября 2025 в 08:11

Российские бойцы наткнулись на страшную находку в освобожденном Кировске

Бойцы ВС России нашли в освобожденном Кировске труп замученного мирного жителя

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Российские военные нашли труп замученного украинскими бойцами мирного жителя в Кировске, сообщили РИА Новости в силовых структурах. Труп обнаружили бойцы из группировки войск «Запад» на позициях, отбитых у Вооруженных сил Украины.

Источник передал, что по косвенным признакам мужчина был местным жителем, которого украинские военные незаконно задержали, приковали к нарам и пытали. Он скончался до прорыва на украинские позиции российских сил.

Тело было обнаружено прикованным стяжками в блиндаже, — передал источник.

Минобороны России сообщало об освобождении Кировска в Донецкой Народной Республике в понедельник, 29 сентября. Дело об убийстве мирного жителя передано военной полиции.

Ранее стало известно, что на Константиновском направлении в ДНР украинские танкисты открыли огонь по сослуживцам. По словам бойца из подразделения «Шторм» Южной группировки войск, украинские военные хотели сдаться в плен, танкисты не дали им этой возможности.

Командование ВСУ также запрещает новобранцам покидать позиции даже в критических ситуациях. При попытке отступления их встречают вооруженные заградительные отряды.

ВСУ
Украина
СВО
ДНР
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме объяснили, почему «Ленфильм» передадут в собственность Петербурга
Подозреваемого ФРГ в причастности к теракту на «Северных потоках» задержали
Пенсионерка из Томска обманула мошенников
Лавров заявил о выступлении Путина на конференции Валдая
Российский вратарь рассказал о развитии футбола в Казахстане
Ледяные дожди и снежная каша под ногами: прогноз погоды в Москве в октябре
Жителя Крыма условно осудили за призыв к убийству русских в мессенджере
Киев уличили в отказе от поиска диалога и выборе милитаристского пути
Попросился в туалет: курьер-мигрант обманом пытался соблазнить школьницу
Подавший на Пугачеву в суд адвокат объяснил, почему направил два иска
В Кремле ответили на угрозы Киева по поводу дальнобойных ударов
Путин обратился с наилучшими пожеланиями к президенту Абхазии
В Кремле заявления Киева в адрес Москвы назвали бравадой
Песков сообщил о готовности России помочь в урегулировании в одном регионе
Песков заявил о многочисленных сторонниках России в Одессе и Николаеве
Турецкие рыбаки наткнулись на украинский безэкипажный катер
В Кремле раскрыли, какая страна ЕС давно участвует в конфликте на Украине
«Праздник футбола»: вратарь об ажиотаже вокруг игры «Кайрат» — «Реал»
Мощный взрыв в Пакистане попал на видео
В Кремле ответили на предложение ЕК по созданию «стены дронов»
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста
Семья и жизнь

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.