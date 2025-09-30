ВС России освободили еще один населенный пункт в ДНР

ВС России освободили еще один населенный пункт в ДНР Минобороны России сообщило об освобождении Северска Малого в ДНР

Военнослужащие Вооруженных сил России освободили населенный пункт Северск Малый в Донецкой Народной Республике, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ. По данным ведомства, в операции были задействованы бойцы группировки войск «Юг».

Подразделения «Южной» группировки войск решительными действиями освободили населенный пункт Северск Малый Донецкой Народной Республики, — сказано в сообщении.

Ранее в оборонном ведомстве заявили, что российские военные освободили город Кировск на Краснолиманском направлении в ДНР. В операции принимали участие бойцы группировки «Запад».

До этого стало известно, что соединения группировки войск «Запад» завершают операцию по освобождению Кировска. Тогда было известно о зачистке города от остатков украинской 63-й механизированной бригады.

Прежде в силовых структурах рассказали, что ВСУ пытались оперативно сконцентрировать ударный кулак в лесополосах под Кировском. Однако операторы FPV-дронов группировки войск «Запад» уничтожили скопление техники и автомобилей ВСУ вблизи этого населенного пункта.