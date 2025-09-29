Российские военные освободили город в ДНР ВС России освободили Кировск в ДНР

Российские военные освободили город Кировск на Краснолиманском направлении в Донецкой Народной Республике, сообщили NEWS.ru в пресс-службе Минобороны РФ. В операции принимали участие бойцы группировки «Запад».

29 сентября 2025 года на Краснолиманском направлении в результате наступательных действий группировкой войск «Запад» освобожден населенный пункт Кировск Донецкой Народной Республики, — сказано в сообщении.

Ранее в Минобороны России сообщали, что соединения группировки войск «Запад» завершают операцию по освобождению Кировска. Тогда было известно о зачистке города от остатков украинской 63-й механизированной бригады.

До этого стало известно, что ВСУ пытались оперативно сконцентрировать ударный кулак в лесополосах под Кировском. Однако операторы FPV-дронов группировки войск «Запад» уничтожили скопление техники и автомобилей ВСУ вблизи этого населенного пункта.

Между тем силы и средства Черноморского флота России поразили два катера ВСУ с десантом. Известно, что суда были потоплены в северо-западной части Черного моря.