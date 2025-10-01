Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
ВС России освободили населенный пункт в Днепропетровской области

Минобороны РФ: ВС России освободили Вербовое в Днепропетровской области

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

ВС России освободили населенный пункт Вербовое в Днепропетровской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале. Успех операции обеспечили бойцы группировки войск «Восток».

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Вербовое Днепропетровской области, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в течение сентября российские вооруженные силы продолжили успешное наступление, освободив от украинских войск 20 населенных пунктов. Наибольшее количество населенных пунктов освобождено на территории Донецкой Народной Республики.

До этого в Минобороны России заявили, что военнослужащие ВС РФ освободили населенный пункт Северск Малый в ДНР. По данным министерства, в операции были задействованы бойцы группировки войск «Юг». Кроме того, в оборонном ведомстве сообщили, что российские военные из группировки войск «Запад» в результате наступательных действий освободили город Кировск на Краснолиманском направлении в ДНР.

