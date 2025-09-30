Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 12:11

Российским дронам пришлось выстраиваться в очередь для удара по ВСУ

Фото: Игорь Егоров/РИА Новости

Несколько российских беспилотников выстроились в очередь для последовательной атаки на позиции Вооруженных сил Украины, передает Telegram-канал «Мир | Перезагрузка». На опубликованных кадрах видно, как к украинскому блиндажу приближаются несколько дронов, причем один из аппаратов отлетает в сторону, пропуская другой беспилотник для нанесения удара.

Момент непосредственного поражения цели вторым дроном в кадр не попал. Место и время съемки также не уточняются.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин сообщил, что захват груженного FPV-дронами украинского безэкипажного катера является большой удачей. По его словам, такие суда неофициально называются катерами-«матками», они используются для доставки дронов в тыл российских позиций.

До этого военкор Дмитрий Кулько рассказал, что украинский боец с татуировкой в виде нацистского символа и подписи «лучше умереть стоя, чем жить на коленях» сдался в плен российским военным, встав на колени. По словам корреспондента, военный ВСУ принял такое решение после того, как увидел дрон морпехов ВС РФ.

