30 сентября 2025 в 10:15

Солдат ВСУ с тату «лучше умереть стоя» на коленях сдался в плен ВС России

Военкор Кулько: боец ВСУ с тату «лучше умереть стоя» сдался в плен на коленях

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Украинский боец с татуировкой в виде нацистского символа и подписи «лучше умереть стоя, чем жить на коленях» сдался в плен российским военным, встав на колени, рассказал в Telegram-канале военкор Дмитрий Кулько. По словам корреспондента, военный ВСУ принял такое решение, увидев дрон морпехов ВС РФ.

Вээсушник со свастикой попался в плен в Сумской области. Это боевик из 225-го ОШП ВСУ, увидев дрон наших морпехов, умолял на коленях взять его в плен. Выходит, не сдержал клятву, которая у него на руке — «лучше умереть стоя, чем жить на коленях», — подчеркнул Кулько.

Позднее солдат ВСУ признался, что на штурм отправились семь групп, в каждой по три бойца. Украинец уточнил, что выжить удалось только ему.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские войска взяли в охват группировку ВСУ, дислоцированную под селом Амбарным в Харьковской области. По его словам, до полного окружения украинских подразделений осталось продвинуться полтора километра. В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

