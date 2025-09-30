Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 08:16

Группировка ВСУ на ключевом направлении оказалась под угрозой окружения

Марочко: российские войска взяли в охват группировку ВСУ под Амбарным

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Российские войска взяли в охват группировку ВСУ, дислоцированную под селом Амбарное в Харьковской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко в Telegram-канале. По его словам, до полного окружения украинских подразделений осталось продвинуться полтора километра.

В Минобороны России не комментировали данную информацию.

Группировка ВСУ, находящаяся в Амбарном и его окрестностях, уже охвачена нашими войсками — для полного окружения украинских боевиков силам РФ остается продвинуться на 1,5 км по флангам, — написал Марочко.

Эксперт отметил, что Амбарное — населенный пункт, который имеет выгодное стратегическое значение. Именно поэтому, добавил он, ВСУ «упорно цепляются» за него.

Марочко также рассказал, что российским войскам удалось добиться успеха в районе села Хатнее под Харьковом. После нескольких «накатов» они смогли занять выгодные позиции на юго-востоке от населенного пункта.

Ранее сообщалось, что в результате ракетного удара по городу Волчанску в Харьковской области ликвидировано более 20 военнослужащих ВСУ. Среди уничтоженных военных присутствовал офицерский состав противника.

В МО РФ данные сведения не комментировали.

