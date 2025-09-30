Более 20 военных ВСУ ликвидированы под Харьковом В Волчанске при ракетном ударе были ликвидированы более 20 украинских военных

В результате ракетного удара по городу Волчанску в Харьковской области ликвидировано более 20 военнослужащих Вооруженных сил Украины, пишет ТАСС со ссылкой на представителей российских силовых структур. Среди уничтоженных военных присутствовал офицерский состав противника.

В МО РФ данную информацию не комментировали.

В Волчанске авиационным ракетным ударом уничтожено крупное скопление живой силы 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады. Потери противника составили более двух десятков человек, в том числе офицерский состав, — указано в сообщении.

Работа российскими силами была проведена в рамках специальной военной операции на Харьковском направлении. Удар нанесен по местам дислокации и логистическим объектам воинского подразделения ВСУ. Уничтожение складов боеприпасов и материальных средств снижает боеспособность украинской бригады.

Ранее сообщалось, что девять офицеров из стран НАТО были ликвидированы в Харьковской области. Военный эксперт Владислав Шурыгин отметил, что на Западе таких военных приписывают к волонтерам. Наемники погибли на Купянском направлении. Все иностранные военнослужащие служили в рядах Интернационального легиона. Они являлись гражданами США, Нидерландов, Франции, Польши, Швеции, Италии, Южной Кореи и Новой Зеландии.