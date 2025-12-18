«Похоронишь в маленьких гробиках»: женщина преследует тату-мастера

В Санкт-Петербурге девушка преследует тату-мастера, обвиняя его в том, что он испортил ей жизнь неудачным рисунком на теле. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой истории.

Мажет стены горчицей

По словам тату-мастера Виктора, злоумышленница Елена мажет горчицей стены в парадной, названивает в домофон и раскидывает угрозы мужчине и его детям.

Виктору пришлось ставить камеры, чтобы обезопасить свою квартиру. Неоднократно дверь в его квартиру разрисовывали баллончиком.

Полиция при этом говорит гражданину, что никак не может помочь в этой ситуации — в событиях нет состава преступления.

Вместо надписи цветок

Виктор рассказывает журналистам Telegram-канала «Mash на Мойке», что Елена обратилась к нему с просьбой закрыть старую татуировку в виде надписи на предплечье. На месте строчки должен был появиться цветок.

При этом во время сеанса клиентка каких-либо претензий не выражала. С агрессией тату-художник столкнулся позже.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Она обратилась ко мне за помощью: сделать перекрытие. Старая татуировка ей не нравится. Она приходит, мы ей делаем татуировку. Она ушла в нормальном расположении духа. Проходит три месяца, и она начинает мне писать проклятия: „Хочу, чтоб ты сдох, все твои дети, родственники, собаки“», — рассказывает Виктор.

Новогоднее «поздравление»

Сеанс прошел 16 мая, а претензии предъявила лишь в конце лета. Слать угрозы Елена начала с 1 января.

«Желаю тебе в новом году подохнуть в муках. Пусть сдохнет <...>, в которую ты тычешь, пусть сдохнет <...>, из которой ты вылез, пусть сдохнет <...>, который тебя зачал, пусть сдохнут твои домашние животные, пусть родятся и сдохнут на твоих глазах твои <...>, всех похоронишь в маленьких гробиках», — говорилось в новогоднем «поздравлении», которое Елена прислала Виктору.

Сначала она просто писала мужчине в социальных сетях, а затем начала караулить его возле подъездной двери. Ее лицо то и дело появлялось перед домофонной камерой.

«Вам отрежут член»

Затем у женщины появился некий союзник. Пожилой мужчина пришел в подъезд и закрасил дверь татуировщика.

«Какого-то деда, такого же сумасшедшего, присылает ко мне. Он был в маске медицинской. Дверь покрашена», — рассказывает Виктор.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Позже в подъезде на каждом этаже появились фейковые обращения, подписанные некой «Администрацией», где Виктора называют садистом.

«Уважаемые жильцы! В вашем подъезде, в квартире <...>, проживает насильник, садист, опасный преступник. Будьте бдительны и осторожны! Администрация», — написано в объявлении.

Отдельно девушка зациклена на половых органах своей жертвы и постоянно грозится, что именно их Виктор лишится, когда наступит время мести.

«Какие угрозы? Что вам отрежут [член]? Вам отрежут его. У вас просто не будет [члена]. А зачем он тебе? Если ты не мужик, то зачем он тебе нужен. Да перестаньте! Ваш [член] ничего не стоит», — говорила Елена в одном из созвонов с Виктором.

Коллега и товарищ по несчастью

Виктор в том числе связался с коллегой, у которого до этого девушка делала татуировку-надпись. Тот подтвердил, что клиентка вела себя неадекватно.

«У нас все жестко закончилось. Она написала на меня заяву, а после пришла и некрасиво себя вела. Ну, я показал эту видеозапись участковому, которому поступило ее заявление. Больше ее не было. <...> У человека больная психика», — рассказал другой тату-мастер.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Елена, по словам Виктора, уверена, что он в сговоре с ее предыдущим тату-мастером. Она убеждена, что именно прошлый татуировщик уговорил Виктора набить поверх его рисунка еще одну плохую работу.

В разговоре с журналистами девушка утверждает, что мастер набил на ее руке не цветок, а экскременты. Но при этом она отказывается показывать рисунок.

«Этот человек сломал мне жизнь. Он набил мне на руке огромную кучу говна. В прямом смысле! Огромную кучу фекалий на руке! Если бы я могла его убить, я бы его убила», — говорит Елена.

