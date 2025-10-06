Клуб «Валдай»
06 октября 2025 в 04:19

SHOT сообщил, что более 10 взрывов раздалось над двумя городами России

SHOT сообщил, что более 10 взрывов раздалось над Дзержинском и Нижним Новгородом

Фото: МО РФ

Telegram-канал SHOT сообщил, что более 10 взрывов прогремело над Дзержинском и Нижним Новгородом, предварительно, ПВО работает по БПЛА ВСУ. Минобороны РФ эту информацию пока не комментировало.

Как уточняет SHOT, хлопки начались около 3:35 ночи, было слышно 10-15 звуков на севере Дзержинска и в пригороде Нижнего Новгорода. По данным SHOT, были видны яркие вспышки, у машин запустилась сигнализация.

Ранее в городе Шебекино местный житель получил тяжелые ранения в результате взрыва на своем приусадебном участке. Пострадавший с диагнозами «минно-взрывная травма» и «открытый перелом ноги» был доставлен в областную больницу в стабильно тяжелом состоянии. В медицинском учреждении ему оказали всю необходимую помощь.

До этого военный эксперт Анатолий Матвийчук высказал предположение, что попытка атаки на нефтеперерабатывающий завод в Оренбургской области могла быть осуществлена с территории России. По его мнению, запуск беспилотника могли провести диверсанты или группа лиц, действующая за материальное вознаграждение.

Нижний Новгород
Дзержинск
ПВО
взрывы
