Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
29 октября 2025 в 17:13

Вандалы разгромили могилы участников СВО

В Дзержинске неизвестные разгромили могилы участников СВО на кладбище

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Вандалы разгромили могилы участников СВО на кладбище в Дзержинске Нижегородской области, информирует Telegram-канал Ni Mash. По данным источника, повреждения получили больше шести надгробий. Местный житель снял последствия вандализма на видео.

Какие-то вандалы прошлись, поломали памятник участнику СВО, — поделился автор ролика.

Через одну могилу плита была расколота на несколько частей в результате действий хулиганов. По словам родственников павших бойцов, ветер не мог согнуть штыри, на которых стоят памятники, только люди. Автор видео добавил, что все стояло и было хорошо до инцидента.

Ранее злоумышленники разгромили на кладбище могилы бойцов спецоперации. Инцидент произошел в поселке Никологоры на территории Владимирской области. Местные жители утверждают, что вандалы снимают с могил флаги РФ, кресты на местах захоронений, ломают лампады и разбрасывают цветы.

В Курганской области обнаружили выброшенный на свалку крест с могилы участника СВО вместе с погребальными венками. С креста скрутили фотографию бойца, а рядом лежал российский флаг.

Россия
регионы
Дзержинск
кладбища
могилы
СВО
вандалы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Успейте приготовить! Идеальная запеканка из сезонных кабачков
Индия активно возвращает золотые резервы из-за границы на родину
Производитель люксовых авто пожаловался на колоссальные убытки
«Эмоции берут верх»: Винисиус извинился за реакцию на замену
Антироссийские санкции сместили торговый баланс с ЕС в пользу РФ
В РПЦ высказались об антиалкогольных запретах
В Киеве поднялась паника из-за Покровска: что сказал Путин 29 октября
Требовал, чтобы называла себя чмом: отчим-садист годами насиловал падчерицу
На мировую экономику обрушилась волна массовых увольнений
Российского депутата сняли с должности после скандала
В России рассказали, кому угрожают связанные с Украиной чиновники Молдавии
Пугачева, Собчак, Бородина: кто из звезд недавно купил жилье за границей
Стало известно, как отразится на ВСУ потеря Константиновки
Умный ужин: готовим полезные фаршированные баклажаны с мясом
Составлен прогноз насчет даты войны Германии с Россией
Раскрыто, какие растения нужно перенести из огорода в дом на зиму
Генерал запаса высказался о заключенных на СВО
В Госдуме рассказали об истоках русофобии чешского президента
«Сын Усольцевых не понесет ответственности»: семья инсценировала пропажу?
Жен бойцов СВО с детьми предложили наказывать из-за одной хитрости
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.