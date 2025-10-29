Вандалы разгромили могилы участников СВО на кладбище в Дзержинске Нижегородской области, информирует Telegram-канал Ni Mash. По данным источника, повреждения получили больше шести надгробий. Местный житель снял последствия вандализма на видео.

Какие-то вандалы прошлись, поломали памятник участнику СВО, — поделился автор ролика.

Через одну могилу плита была расколота на несколько частей в результате действий хулиганов. По словам родственников павших бойцов, ветер не мог согнуть штыри, на которых стоят памятники, только люди. Автор видео добавил, что все стояло и было хорошо до инцидента.

Ранее злоумышленники разгромили на кладбище могилы бойцов спецоперации. Инцидент произошел в поселке Никологоры на территории Владимирской области. Местные жители утверждают, что вандалы снимают с могил флаги РФ, кресты на местах захоронений, ломают лампады и разбрасывают цветы.

В Курганской области обнаружили выброшенный на свалку крест с могилы участника СВО вместе с погребальными венками. С креста скрутили фотографию бойца, а рядом лежал российский флаг.