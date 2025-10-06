Злоумышленники разгромили на кладбище могилы бойцов СВО, инцидент произошел в поселке Никологоры Вязниковского района Владимирской области, передает региональный портал «Чеснок». В материале сказано, что подобные случаи происходят там регулярно. В частности, по словам местной жительницы, злоумышленники снимают с могил российские флаги, кресты на местах захоронений бойцов и лампады ломают, а цветы раскидывают.

У одного бойца вообще ощущение, будто на могиле станцевали. Что происходит? Разве так можно? Кто ответит за это? Вот ведь как бывает: защищают, а в итоге свинство… До сих пор дурно от увиденного, — отметила она.

Ранее сообщалось, что предполагаемый организатор ОПГ Алексей Кабочкин не участвовал в схеме с хищениями у бойцов спецоперации на Украине. Как указал источник, близкий к делу, Кабочкин и Дмитрий Боглаев наказывали таксистов, когда вскрывались факты обмана военнослужащих, также они пытались возместить ущерб. Также предполагаемый организатор ОПГ сообщил о желании отправиться на фронт.