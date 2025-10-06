Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
06 октября 2025 в 09:41

Стало известно, знал ли организатор ОПГ в Шереметьево о хищениях у бойцов

РИА Новости: организатор ОПГ в Шереметьево не знал о хищениях у бойцов СВО

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Предполагаемый организатор ОПГ Алексей Кабочкин не участвовал в схеме с хищениями у бойцов спецоперации на Украине, передает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к делу. По его словам, Кабочкин и Дмитрий Боглаев наказывали таксистов, когда вскрывались факты обмана военнослужащих, также они пытались возместить ущерб.

Кабочкин и Дмитрий Боглаев наказывали таксистов в том случае, когда им становилось известно о фактах обмана участников СВО, — отметил он.

В материале сказано, что Кабочкин был владельцем транспортной компании, а Боглаев отвечал за порядок в ней. Фигурант сообщил, что Кабочкин собирал с таксистов арендную плату за возможность работать в аэропорту.

Ранее Кабочкин заявил, что хочет отправиться на фронт. С ним поехать на СВО вместо колонии захотел еще один участник ОПГ. Однако знакомый с материалами следствия источник сообщил, что их отправка на фронт маловероятна из-за тяжести преступлений. Также стало известно, что участники организованной группы использовали несколько схем вымогательства.

