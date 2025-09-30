Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 10:54

В российском регионе нашли выброшенный крест с могилы бойца СВО

На свалке в Курганской области нашли выброшенный крест с могилы участника СВО

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Курганской области обнаружен выброшенный на свалку крест с могилы участника специальной военной операции вместе с погребальными венками, передает Telegram-канал Daily Storm. Видео с места инцидента сняла местная жительница.

На кадрах видно, как женщина показывает стихийную свалку рядом с кладбищем, где среди мусора лежат надгробные венки и крест с могилы военнослужащего. С креста была скручена фотография бойца, а рядом находился российский флаг. Солдат, как предполагается, проходил службу в ЧВК «Вагнер».

Ранее в Сосновом Бору Ленинградской области власти захотели наказать за критику вдову участника СВО Ольгу Шушакову. Женщина жаловалась на плохое состояние места захоронения военных и отсутствие благоустройства. По ее словам, там нет памятных табличек, скамеек, а автобусы из города ходят нерегулярно.

До этого в Калининградской области неизвестные осквернили могилу военнослужащего, погибшего в ходе СВО. Злоумышленники похитили песок, заготовленный для установки памятника, в присутствии матери погибшего. Вандалы скрылись до прибытия правоохранителей.

