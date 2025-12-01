День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 декабря 2025 в 08:13

«Мочились на публике»: чиновник во Франции опоил мочегонным сотни женщин

Во Франции чиновник Минкульта подливал мочегонное женщинам на собеседовании

Читайте нас в Дзен

Во Франции ведется расследование в отношении высокопоставленного чиновника Министерства культуры Кристиана Негре, которого подозревают в издевательствах над сотнями женщин, пишет британская газета The Guardian. По ее информации, в течение девяти лет он тайно подмешивал мочегонные средства в напитки соискательницам во время собеседований.

В течение девяти лет сотни женщин, проходивших собеседования при приеме на работу под руководством высокопоставленного государственного служащего Кристиана Негре, получали от него кофе или чай, в который было добавлено мощное мочегонное, что вызывало у них позывы к мочеиспусканию, — говорится в материале.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились кадры с ликвидированным исполнителем теракта против офицера РФ
В Бурятии образовалась пробка в 85 километров
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 1 декабря: инфографика
Сийярто помог переводчице Орбана на встрече с Путиным
«Мочились на публике»: чиновник во Франции опоил мочегонным сотни женщин
В США появляются пустые могилы для убитых на Украине наемников
«Нет времени»: в Киеве напомнили Зеленскому об одном важном вопросе
Раскрыта личность организатора неудавшегося теракта против офицера России
Праздник без усталости от мишуры: как поднять настроение к Новому году
Прорыв в переговорах и атака на Ленобласть: новости СВО на утро 1 декабря
Бородин призвал считать мошенничеством денежные сборы в школах и садах
Концертный директор Киркорова устроил драку с блогером
Мошенники семь тысяч раз набирали номер россиянки
Завербованный ГУР украинец хотел подорвать российского офицера
Стало известно, когда Уиткофф и зять Трампа отправятся в Москву
Названо число сбитых за ночь над Россией БПЛА
В Росаккредитации опровергли запрет на ввоз в Россию праворульных машин
В Турции объяснили, почему Европа теряет мощь
В России могут исчезнуть сотни малых городов
Фанаты «Аякса» подожгли футбольное поле в Амстердаме
Дальше
Самое популярное
Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт
Общество

Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
Общество

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут

Россиянам напомнили о штрафах за украшенные гирляндами окна
Общество

Россиянам напомнили о штрафах за украшенные гирляндами окна

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.