«Мочились на публике»: чиновник во Франции опоил мочегонным сотни женщин

Во Франции ведется расследование в отношении высокопоставленного чиновника Министерства культуры Кристиана Негре, которого подозревают в издевательствах над сотнями женщин, пишет британская газета The Guardian. По ее информации, в течение девяти лет он тайно подмешивал мочегонные средства в напитки соискательницам во время собеседований.

