30 октября 2025 в 11:56

Во Франции приняли закон о согласии на секс после массового изнасилования

Во Франции приняли закон, признающий изнасилованием любой секс без согласия

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Франция законодательно закрепила новое определение согласия во время секса, согласно которому любое действие без добровольного разрешения будет считаться изнасилованием, сообщает издание Politico. По его информации, причиной такого решения стало дело Жизель Пелико.

Французские законодатели в среду одобрили закон, вводящий концепцию согласия в юридическое определение изнасилования после шокирующего процесса по делу Жизель Пелико в прошлом году, — говорится в материале.

Журналисты отмечают, что в прошлом году широкий общественный резонанс вызвало дело Жизель Пелико, которая подверглась изнасилованию 51 мужчины. Сейчас уже бывший муж женщины подмешивал ей в напитки наркотики, а после приглашал домой других мужчин.

До этого французский закон определял изнасилование как действия, которые были совершены только с применением насилия, принуждения или угрозы. Часть адвокатов, которые защищали насильников Пелико, утверждали, что, согласно закону, не требуется получать явного согласия партнера. Они уверяли, что их клиенты воспринимали происходящее как сексуальный фетиш, который разделяет и муж, и жена.

Ранее в Сингапуре осудили медбрата, который под видом медицинской процедуры изнасиловал молодого человека в больнице. Под предлогом необходимости «срочной дезинфекции» он намылил руку и изнасиловал юношу. Жертва рассказала, что была настолько шокирована, что не могла сопротивляться. Суд приговорил фигуранта к году и двум месяцам лишения свободы, а также к телесному наказанию в виде двух ударов палкой.

